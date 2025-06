قتيلان و60 جريحا في ضربات روسية جديدة على خاركيف الأوكرانية- (فيديو)

كييف: قتل شخصان واصيب 60 على الأقل في ضربات روسية استهدفت ليل الثلاثاء-الأربعاء مدينة خاركيف، ثاني كبرى مدن أوكرانيا، غداة هجمات مماثلة أودت بثلاثة أشخاص في كييف وأوديسا.

يأتي ذلك بعد أن أنجزت روسيا وأوكرانيا الثلاثاء مرحلة جديدة من عملية تبادل واسعة لأسرى حرب من الجانبين، وهو التقدم الملموس الوحيد بعد محادثات السلام الأخيرة في إسطنبول.

غير أن هذه المحادثات وصلت إلى طريق مسدود والضربات الليلية التي تستهدف المدنيين تتواصل بوتيرة منتظمة.

والهجوم الذي استهدف خاركيف ليل الثلاثاء إلى الأربعاء أسفر عن مقتل امرأة (65 عاما) ورجل (47 عاما) وإصابة 60 شخصا على الأقل، بينهم تسعة أطفال، بحسب الشرطة المحلية.

وقال رئيس بلدية المدينة إيغور تيريخوف إنّ “17 ضربة بطائرات مسيّرة طالت منطقتين” في هذه المدينة التي يتحدث غالبية سكانها اللغة الروسية.

