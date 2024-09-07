قتيلان و92 جريحا في الصين جراء الإعصار “ياغي”

بكين: خلّف الإعصار الكبير “ياغي” ما لا يقل عن قتيلين و92 جريحا في جزيرة هاينان السياحية في جنوب الصين، وفق ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية السبت.

وأدى الإعصار إلى هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية تجاوزت سرعتها 230 كلم/ساعة، ما استدعى إجلاء نحو 460 ألف شخص، وفق محطة التلفزيون الحكومية “سي سي تي في”.

وفي مقاطعة قوانغدونغ المجاورة (جنوب)، قالت السلطات الجمعة إنها أجلت أكثر من 574 ألفا من السكان إلى مناطق آمنة.

كما ألغى المطار في هايكو، عاصمة هاينان في شمال الجزيرة، كل الرحلات الجوية الوافدة والمغادرة السبت حتى الساعة 15,00 بالتوقيت المحلي، وفقا لتلفزيون سي سي تي في.

ويشهد جنوب الصين عادة أعاصير خلال الصيف والخريف تتشكّل في المحيطات الدافئة شرق الفيليبين قبل أن تتجه غربا.

لكن مع تغيّر المناخ، بات من الأصعب توقع العواصف الاستوائية فيما ازدادت شدّتها، لتؤدي إلى أمطار غزيرة ورياح عاتية تتسبب بفيضانات وأضرار في السواحل، بحسب خبراء.

ويتوجه الإعصار “ياغي” نحو فيتنام بعد مروره في جنوب الصين إذ يتوقع أن يضرب السبت مناطق الشمال وشمال الوسط حول منطقة خليج هالونغ المدرجة في لائحة اليونسكو للتراث العالمي.

(أ ف ب)