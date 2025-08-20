سياسة | دولي | إيران

قتيل في انفجار ذخيرة من مخلفات الحرب الإسرائيلية في إيران 

منذ ساعتين

ألعاب لأحد لأطفال الذين أصيبوا خلال الهجوم الإسرائيلي على مجمع شمران. طهران. 19 يوليو 2025

حجم الخط
0

طهران: انفجرت، الثلاثاء، قذيفة من مخلفات الحرب الإسرائيلية على إيران، في وقت سابق من هذا العام، في غرب الجمهورية الإسلامية، ما أسفر عن مقتل شخص، بحسب وكالة الأنباء الرسمية “إرنا”.

وأفادت “إرنا”، نقلًا عن “الحرس الثوري”، بانفجار “قذيفة من مخلفات العدوان الصهيوني في بيرانشهر”، التابعة لمحافظة لرستان غرب إيران، ما أدّى “إلى استشهاد شخص وإصابة تسعة آخرين”.

وشهدت الحرب بين إسرائيل وإيران، في حزيران/يونيو، التي استمرّت 12 يومًا، قصف إسرائيل مواقع نووية وعسكرية إيرانية، بالإضافة إلى مناطق سكنية، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، بينهم قادة وعلماء نوويون بارزون.

وردّت إيران بشنّ هجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة، أسفرت عن مقتل العشرات في إسرائيل.

وأعلنت الولايات المتحدة، التي انضمّت لفترة وجيزة إلى الحرب بضرب مواقع نووية إيرانية، وقف القتال في 24 حزيران/يونيو.

ورغم انتهاء الأعمال العدائية، لم يتمّ التوصل إلى اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

خامنئي يهدد: الهجوم على قاعدة العديد الأمريكية “ليس حادثة صغيرة بل ضربة كبيرة قابلة للتكرار”
12 - يوليو - 2025
ميديا بارت: ترامب ونتنياهو يحلمان بإعادة رسم الشرق الأوسط.. لكن أهدافهما مختلفة
9 - يوليو - 2025
مقابلة لبيد مع «سكاي نيوز»: ليست قضية وجود.. ولا حدود.. إنها قضية سعرات حرارية!
7 - يوليو - 2025
ترامب: إيران كانت محترمة واستأذنت قبل الهجوم.. قالوا نريد إطلاق 14 صاروخاً فوافقت وأسقطناها جميعاً- (فيديو)
4 - يوليو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية