قتيل في انفجار ذخيرة من مخلفات الحرب الإسرائيلية في إيران 

طهران: انفجرت، الثلاثاء، قذيفة من مخلفات الحرب الإسرائيلية على إيران، في وقت سابق من هذا العام، في غرب الجمهورية الإسلامية، ما أسفر عن مقتل شخص، بحسب وكالة الأنباء الرسمية “إرنا”.

وأفادت “إرنا”، نقلًا عن “الحرس الثوري”، بانفجار “قذيفة من مخلفات العدوان الصهيوني في بيرانشهر”، التابعة لمحافظة لرستان غرب إيران، ما أدّى “إلى استشهاد شخص وإصابة تسعة آخرين”.

وشهدت الحرب بين إسرائيل وإيران، في حزيران/يونيو، التي استمرّت 12 يومًا، قصف إسرائيل مواقع نووية وعسكرية إيرانية، بالإضافة إلى مناطق سكنية، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، بينهم قادة وعلماء نوويون بارزون.

وردّت إيران بشنّ هجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة، أسفرت عن مقتل العشرات في إسرائيل.

وأعلنت الولايات المتحدة، التي انضمّت لفترة وجيزة إلى الحرب بضرب مواقع نووية إيرانية، وقف القتال في 24 حزيران/يونيو.

ورغم انتهاء الأعمال العدائية، لم يتمّ التوصل إلى اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار.

(أ ف ب)