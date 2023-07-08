قتيل في هجوم على مركز للشرطة في جنوب شرق إيران  

طهران: قتل شرطي إيراني، السبت، في هجوم على مركز للشرطة في محافظة سيستان بلوشستان في جنوب شرق البلاد، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية.

ونقلت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية “إيريب” عن نائب رئيس الشؤون الأمنية في المحافظة علي رضا مرحماتي قوله إن “أربعة مسلحين مجهولين هاجموا مركزا للشرطة في زاهدان” عاصمة سيستان بلوشستان. وأضاف أن الهجوم أسفر عن “شهيد في صفوف الشرطة”.

وأوضح مرحماتي أن المهاجمين استخدموا قنابل يدوية لتفجير بوابات مركز الشرطة وحدث تبادل لإطلاق النار.

في أواخر أيار/مايو، نقلت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) عن المسؤول في الشرطة قاسم رضائي قوله إن “القوات الطالبانية” استهدفت مقر الشرطة في ساسولي في محافظة سيستان-بلوشستان وهي منطقة حدودية تعاني جفافا شديدا وتقع على حدود أفغانستان. وكان البلدان يتجادلان حول حقوق المياه.

ولم تقدّم الشرطة الإيرانية تفاصيل عن الضحايا في ذلك الحادث لكن وكالة أنباء “مهر” ذكرت أن أحد حرس الحدود الإيراني قتل. وقالت حركة طالبان إن شخصا قتل من كل من الجانبين.

وسيستان بلوشستان هي واحدة من أفقر محافظات إيران وهي موطن لأقلية البلوش السنية.

وشهدت المنطقة اشتباكات بين عصابات تهريب المخدرات ومتمردين من أقلية البلوش وجماعات سنية متطرفة.

(أ ف ب)