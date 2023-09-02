قتيل مدني وجرحى خلال تظاهرات في كركوك بشمال العراق- (فيديو)

كركوك (العراق): قتل مدني على الأقل واصيب ثمانية آخرون، السبت، حين اندلعت صدامات خلال تظاهرات في مدينة كركوك المتعددة الاتنيات في شمال العراق وحيث فرضت السلطات حظرا للتجول، بحسب ما أفاد مسؤولون محليون.

وأوضح مدير صحة كركوك زياد خلف أن هوية الضحية المدني لم تتضح بعد وكذلك ظروف مقتله، لافتا الى أن الجرحى “وبينهم عنصر أمني (…) أصيبوا جراء التصادم المباشر سواء كان بطلق ناري أو بمواد أخرى من زجاج أو حديد أو حجارة”.

🔴 عاجل

فيديو يوثق إعتداء متظاهرين اكراد على قوات امنية عراقية و محاولة رميها بالحجارة في كركوك! #كركوك pic.twitter.com/XHlWoQilTJ — العراق برس (@aliraqplus) September 2, 2023

🔴 السوداني

يشدد على أن تكون القطعات الامنية حازمة في إلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بأمن كركوك ومن أي جهة كان وعدم السماح بحمل السلاح مطلقاً باستثناء الأجهزة الأمنية.

يوجه بفرض حظر التجوال و القيام بعمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال شغب لغرض تفتيشها.#كركوك pic.twitter.com/Du0mAuks9I — العراق برس (@aliraqplus) September 2, 2023

🔴 عاجل

شرطة كركوك عبر مكبرات الصوت تدعو المواطنين باخلاء الشوارع وتطبيق فرض حظر التجوال. pic.twitter.com/lzPsPIwWJp — العراق برس (@aliraqplus) September 2, 2023

(أ ف ب)