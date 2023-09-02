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قتيل مدني وجرحى خلال تظاهرات في كركوك بشمال العراق- (فيديو)

منذ 31 دقيقة

سيارات مشتعلة في كركوك - (العراق برس)

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كركوك (العراق): قتل مدني على الأقل واصيب ثمانية آخرون، السبت، حين اندلعت صدامات خلال تظاهرات في مدينة كركوك المتعددة الاتنيات في شمال العراق وحيث فرضت السلطات حظرا للتجول، بحسب ما أفاد مسؤولون محليون.

وأوضح مدير صحة كركوك زياد خلف أن هوية الضحية المدني لم تتضح بعد وكذلك ظروف مقتله، لافتا الى أن الجرحى “وبينهم عنصر أمني (…) أصيبوا جراء التصادم المباشر سواء كان بطلق ناري أو بمواد أخرى من زجاج أو حديد أو حجارة”.

(أ ف ب)

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