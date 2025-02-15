الشرطة: شاب سوري يطعن عدة أشخاص في مدينة نمساوية ومقتل شخص

فيينا: قالت الشرطة النمساوية إن شابا سوريا يبلغ من العمر 23 عاما طعن عدة أشخاص في أحد شوارع مدينة فيلاخ بعد ظهر اليوم السبت مما أسفر عن مقتل صبي يبلغ من العمر 14 عاما وإصابة أربعة أشخاص، مضيفة أن السلطات ألقت القبض على المهاجم المشتبه به.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه لم يتضح بعد ما إذا كان المهاجم على صلة بأي من الضحايا، مضيفا أن المصابين تتراوح أعمارهم بين 14 و32 عاما.

ووفقا للشرطة، فإن الجاني المزعوم يحمل تصريح إقامة في النمسا. وتم احتجازه بعد وقت قصير من الهجوم.

وأصيب أربعة آخرون، وفقا لما ذكره متحدث باسم الشرطة.

وقالت الشرطة إن المشتبه به يحمل تصريح إقامة صالح في النمسا.

وقال شاهد عيان إنه صدم السوري بسيارته أثناء الحادث، وتم القبض على المشتبه به بعد ذلك بفترة قصيرة.

وفي البداية، لم يكن من الواضح ما إذا كان المشتبه به هو الجاني الوحيد، وقامت الشرطة بالبحث عن مشتبه بهم آخرين.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان المهاجم والضحية يعرفان بعضهما البعض. ويجري مكتب الأمن الداخلي لمكافحة التطرف في ولاية كارينثيا التحقيق بالتعاون مع المحققين الجنائيين.

(وكالات)