 مقتل 6 أشخاص في قصف روسي على كييف

كييف: أعلن مسؤولون محليون في أوكرانيا في وقت مبكر من اليوم الخميس، مقتل ستة أشخاص على الأقل، بينهم طفل، وإصابة العشرات في هجوم روسي بالصواريخ والطائرات المسيرة على العاصمة كييف.

وقال تيمور تكاتشينكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف، إن طفلا يبلغ من العمر ستة أعوام من بين القتلى، وأشار إلى أن الهجوم الذي وقع خلال الليل تسبب في حدوث أضرار في 27 موقعا في أربع مناطق بالعاصمة الأوكرانية.

وكتب أندريه سيبيها وزير الخارجية الأوكراني عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي: “إنه صباح مروع في كييف. دمرت الهجمات الروسية الوحشية مباني سكنية بأكملها وألحقت أضرارا بمدارس ومستشفيات”، مرفقا منشوره بصورة لمبنى سكني مدمر.

وكثفت روسيا، التي تنفي استهداف المدنيين، في الأشهر القليلة الماضية هجماتها الجوية على بلدات ومدن أوكرانية بعيدة عن خط المواجهة في غزوها لأوكرانيا الذي دخل عامه الرابع.

واختصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع المهلة التي منحها لنظيره الروسي فلاديمير بوتين لإحلال السلام مما يشير إلى إحباطه منه.

وكتب سيبيها: “تحلى الرئيس ترامب بكرم وصبر كبيرين مع بوتين محاولا إيجاد حل”.

وأضاف: “يفعل بوتين هذا عمدا”.

(رويترز)