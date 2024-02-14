قتيل و21 جريحا في إطلاق نار خلال تجمع حاشد بمدينة كانساس الأمريكية- (فيديو)

كانساس سيتي: قتل شخص وأصيب 21 آخرون على الأقل في إطلاق نار خلال تجمع حاشد الأربعاء للاحتفال بفوز فريق كانساس سيتي تشيفز بلقب دوري كرة القدم الأمريكية، وفق ما أفادت إدارة الإطفاء بالمدينة الواقعة في ولاية ميسوري.

وقال رئيس إدارة الإطفاء في كانساس روس غرونديسان في مؤتمر صحافي “هناك ثمانية أشخاص اعتبرناهم في خطر، وسبعة مصابون بإصابات تهدد حياتهم، وستة إصاباتهم طفيفة”.

وفي وقت سابق، قالت متحدثة باسم مستشفى ميرسي للأطفال لوكالة فرانس برس إن المنشأة تعالج 12 شخصا على الأقل، 11 منهم أطفال، تسعة منهم أصيبوا بطلقات نارية.

ووفق شرطة مدينة كانساس، وقع إطلاق النار قرب موقف سيارات وتم توقيف ثلاثة أشخاص.

وقال شاهد العيان جون أوكونور لصحيفة كانساس سيتي ستار “اعتقدت أنها ألعاب نارية”، موضحا أنه سمع “ما بين 15 و20 طلقة خلال وقت وجيز”.

وانتشر عناصر الشرطة بأعداد كبيرة في مكان الحادث، وطوقوا مسرح الجريمة.

احتفل عشرات الآلاف من المشجعين بفريق تشيفز، وساروا في شوارع مدينة كانساس للاحتفال بفوزهم الأحد بلقب دوري كرة القدم الأميركية.

وقال فريق كرة القدم الأمريكية في بيان “نشعر بحزن حقيقي بسبب أعمال العنف الطائشة التي وقعت خارج محطة يونيون في ختام الموكب والتجمع اليوم”.

تدفع الولايات المتحدة ثمنا باهظا جدا لانتشار الأسلحة النارية على أراضيها وسهولة حصول الأمريكيين عليها.

ويفوق عدد الأسلحة الفردية عدد السكان: يمتلك شخص بالغ من كل ثلاثة سلاحا واحدا على الأقل ويعيش شخص بالغ تقريبا من كل شخصين في منزل يوجد به سلاح.

ولقي نحو 49 ألف شخص حتفهم بالرصاص عام 2021 في الولايات المتحدة، مقارنة بـ45 ألف شخص عام 2020، الذي كان أصلا عاما قياسيا. ويمثل ذلك أكثر من 130 حالة يوميا، أكثر من نصفها حالات انتحار.

(أ ف ب)