قتيل وجرحى في ضربات مسيّرات أوكرانية على روسيا

موسكو: سقط قتيل وجريحان في ضربات مسيّرات أوكرانية في منطقة ليبيتسك الروسية على بعد حوالى 400 كيلومتر جنوب شرق موسكو على ما ذكرت السلطات المحلية صباح الخميس.

وقال حاكم منطقة ليبيتسك إيغور ارتامونوف عبر تلغرام: “سقطت شظايا مسيّرات على مبنى سكني خاص في منطقة ليبيتسك”.

وأوضح: “قتلت امرأة ولدت في 1954 كانت تقيم في المبنى. وأصيب شخصان آخران”.

وتسببت مسيّرات باندلاع حريق في موقع شركة في مدينة إيليتس في منطقة تضم مجمعات صناعية عدة من دون وقوع ضحايا على ما أضاف الحاكم.

ومن الجانب الأوكراني، أدت ضربات روسية ليل الأربعاء الخميس إلى سقوط أربعة جرحى في مدينة أوديسا الساحلية في جنوب البلاد وفق أجهزة الإسعاف.

وقالت أجهزة الإسعاف عبر تلغرام: “تضرر مبنى من تسعة طوابق إثر هجوم للعدو” ما أدى إلى اندلاع حريق. وتم إجلاء نحو خمسين شخصا و”أصيب أربعة أشخاص”.

(أ ف ب)