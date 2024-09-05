قتيل وجريح في غارة إسرائيلية على بلدة كفرا جنوب لبنان- (فيديو)

بيروت: قتل شخص وجرح آخر، الخميس، في غارة نفذتها طائرات حربية إسرائيلية في بلدة كفرا جنوب لبنان، فيما واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه وغاراته على بلدات جنوبية.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، إن “الغارة التي شنّها العدو الإسرائيلي على بلدة كفرا هذا الصباح أدّت إلى استشهاد شخص وإصابة آخر بجروح”.

ولاحقا أعلن “حزب الله”، مقتل أحد عناصره ويدعى “عباس أنيس أيوب، في مواجهات مع إسرائيل جنوب لبنان، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 434 منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت فوق منطقة جزّين على دفعتين وعلى علو منخفض، إضافة إلى خرق جدار الصوت فوق أجواء مدينة صيدا ومنطقتها، وفوق قرى وبلدات قضاء مرجعيون.

وأشارت الوكالة إلى أن “الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على أطراف بلدة عيتا الشعب بالقطاع الأوسط، فيما ألقت مسيّرة إسرائيلية معادية قنبلة حارقة على منطقة تل النحاس جهة بلدة كفركلا“.

كما ذكرت أن “الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على أطراف بلدتي صدّيقين وكفرا، ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات”.

ولفتت الوكالة إلى أن “المدفعية الإسرائيلية قصفت منطقة راس الظهر في ميس الجبل” جنوب البلاد.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الحدودي الفاصل؛ ما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على غزة منذ 7 أكتوبر؛ ما خلّف أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

(الأناضول)