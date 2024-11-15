قتيل ومصابون في هجوم روسي “ضخم” على أوديسا الأوكرانية

كييف (أوكرانيا): قتل شخص واحد على الأقل في هجوم روسي “ضخم” خلال الليل في أوديسا جنوب أوكرانيا، حسبما أفادت خدمات الطوارئ الأوكرانية في وقت باكر الجمعة.

وقالت خدمات الطوارئ على تطبيق تلغرام “تعرضت أوديسا مرة أخرى لهجوم واسع النطاق من العدو (…) وفق البيانات الأولية، لقي شخص واحد حتفه” وأصيب 10 آخرون بجروح، بينهم طفلان.

والمتوفاة “امرأة تبلغ 35 عاما كانت نائمة قرب نافذة”، وفق ما أوضح على تلغرام غينادي تروخانوف رئيس بلدية هذا الميناء الرئيس على البحر الأسود.

وبحسب الحاكم الإقليمي أوليغ كيبر فإن “مبنى سكنيا في وسط أوديسا قد دُمّر، واشتعلت النيران في شقق سكنية، وتضررت أبراج وحوالى ثلاثين سيارة” نتيجة الهجوم.

وتُظهر الصور التي نشرتها خدمات الطوارئ عمال إنقاذ يحاولون إطفاء حريق في مبنى مكون من ثلاث طبقات ويعتنون بامرأة مسنة.

وكثفت القوات الروسية مؤخرا هجماتها على جنوب أوكرانيا، وتعمل خصوصا على إلحاق الضرر بسفن مدنية في موانئ منطقة أوديسا.

ففي ليل 7 إلى 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قُتل شخص واحد وأصيب تسعة آخرون في أوديسا، عقب غارات أدت إلى اشتعال النيران في منازل ومستودعات، وفق خدمات الطوارئ.

ومنذ أشهر والسلطات الأوكرانية تطلب من حلفائها الغربيين تزويدها بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي لصد الهجمات الروسية.

وكان رئيس مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو قد حثّ حلفاء كييف الغربيين على الدخول في مفاوضات مع موسكو إذا أرادوا وضع حد للهجمات على الأوكرانيين.

(أ ف ب)