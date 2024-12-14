خفر السواحل: خمسة قتلى إثر غرق زورق للمهاجرين قبالة سواحل اليونان

أثينا: قضى خمسة مهاجرين في ساعات الصباح الأولى السبت إثر غرق زورقهم في بحر إيجه، وفق ما أعلن خفر السواحل اليونانيون.

وكشف خفر السواحل عن إنقاذ نحو 39 شخصا، فيما تتواصل أعمال البحث عن ناجين.

وأطلقت عملية بحث واسعة في مسعى إلى إيجاد المفقودين عقب الحادثة التي وقعت بعيد منتصف الليل. وعُثر على 39 شخصا.

وتتوجّه سفن أخرى إلى الموقع للمشاركة في عمليات البحث التي تنفذ بمؤازرة فرقاطة إيطالية ومروحية تابعة للبعثة عينها وطائرة مروحية من طراز “سوبر بوما”، وفق خفر السواحل اليونانيين.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن رجلا يعاني مضاعفات الغرق نقل بالمروحية إلى مستشفى في مدينة خانيا وأدخل العناية المكثّفة.

شهدت اليونان هذه السنة ارتفاعا بنسبة 25 % في عدد الأشخاص الفارين من الحرب والفقر بلغ 30 % في رودس وفي جنوب شرق بحر إيجه، بحسب وزارة الهجرة.

ووقعت حوادث مماثلة خلال الأسابيع الأخيرة يعود آخرها إلى مطلع تشرين الثاني/نوفمبر عندما قضى أربعة أشخاص قرب جزيرة رودس.

وفي أواخر تشرين الأول/أكتوبر، قضى شخصان قرب جزيرة ساموس وقبل بضعة أيام، قضى أربعة، من بينهم طفلان، قرب جزيرة كوس.

(أ ف ب)