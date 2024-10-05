قتيل و3 مصابين في قصف مسيرة مجهولة سيارة وسط سوريا

مواطنون يتجمعون في موقع غارة إسرائيلية في العاصمة السورية دمشق في 2 أكتوبر

تل أبيض: قتل شخص وأصيب ثلاثة في استهداف طائرة مسيرة مسلحة، سيارة على الطريق الواصل بين محافظتي حمص وحماة وسط سوريا.

وذكرت حسابات مقربة من النظام السوري، على منصات التواصل الاجتماعي، أن الهجوم الذي نفذته مسيرة مجهولة المصدر، وقع السبت عند الساعة 14:55 بالتوقيت المحلي.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) إن الدفاعات الجوية “تصدت لأهداف معادية بأجواء ريف محافظة حمص الغربي” وسط البلاد.

ولم توضح “سانا” الجهة التي شنت الهجوم، أو تذكر أي تفاصيل أخرى إضافية.

يأتي ذلك بعد ساعات من تعرض مطار تدمر العسكري شرقي حمص لغارات جوية مجهولة المصدر، ليلة الجمعة السبت، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

كما سُمع، وفق المصادر ذاتها، دوي انفجارات بمطار التيفور العسكري شرقي حمص، والذي تستخدمه جماعات مسلحة مدعومة من إيران قاعدة لتطوير وإنتاج الصواريخ والذخيرة والتدريب العسكري.

ومنذ عام 2011، تشن إسرائيل بين الحين والآخر هجمات في سوريا على ما تقول إنها “جماعات مدعومة من إيران، ونقاط عسكرية تابعة للنظام”.

والثلاثاء، قتل 3 أشخاص إثر قصف إسرائيلي استهدف عدة مواقع بالعاصمة السورية دمشق.

(الأناضول)