قداس عيد الميلاد في بيت لحم.. دعوة للصلاة من أجل غزة

بيت لحم: أعرب بطريرك القدس للاتين بييرباتيستا بيتسابالا، عن تضامنه مع الفلسطينيين في قطاع غزة لما يعانيه من تدمير وقتل.

وفي كلمة له خلال ترؤس قداس منتصف الليل في كنيسة المهد ببيت لحم جنوبي الضفة الغربية بمناسبة عيد الميلاد حسب التقويم الغربي، دعا بيتسابالا، إلى “توطيد العدل، وأن يعم السلام الجميع”.

(الأناضول)