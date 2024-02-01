قدر بين صمتين: صمت الحكمة والحالمين… وصمت العاجزين والغافلين

لم تكن حكومة إسرائيل بحاجة لعدم إصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي أمراً يلزمها بوقف حربها على غزة، كي تستمر باعتداءاتها العسكرية الكاسحة، التي ما زالت تستهدف البشر والحجر والشجر، وكل معالم ومقومات الحياة الآدمية هناك. فالجميع كان على قناعة وبضمنهم أيضا، كما اعتقد، قضاة المحكمة أنفسهم، بأن لا حكومة إسرائيل ولا قادة جيشها سوف ينصاعون لمثل ذاك الأمر، وأنهم سيمضون، في جميع الأحوال، في حربهم المدمرة، حتى يضمنوا أن قطاع غزة لم يعد مكانا مناسبا للعيش المستقر والمستديم، وأن إعادة إعماره وتأهيله كوطن للغزيين ومأوى، ستكون مهمة عسيرة جدا، أو كما قيل «أعز من بيض الأنوق».

وكما كان متوقعا، لم تتأثر حكومة نتنياهو بقرار المحكمة الدولية؛ بل راح هو ووزراء في حكومته، منذ ساعة صدور الحكم، بالتهجم على المحكمة وعلى قضاتها ونعتهم باللاسامية، وبكيل العبارات السوقية بالمؤسسة وبقضاتها بعدائية بارزة.

لقد تنبهت أعداد كبيرة من داخل المجتمع النخبوي الإسرائيلي لخطورة الادعاء على إسرائيل في محكمة العدل الدولية، واتهامها بارتكاب جريمة إبادة شعب؛ وقد علق معظم هؤلاء وصرّحوا بأن المشهد بحد ذاته، كما تابعته المعمورة من لاهاي، يعتبر تطورا خطيرا في تاريخ دولة إسرائيل ويهدد مستقبلها ومناعتها؛ أو على الأقل يهدد ما كانت تحظى به من امتياز تاريخي عزز شرعيتها كدولة يهودية طالبت دوما، رغم ما كانت تمارسه بحق جميع الفلسطينيين، أن يدعمها العالم ويدافع عنها ويحمي شعبها اليهودي، لكونه الضحية العرقية الأبرز في التاريخ الأوروبي المعاصر.

كانت لكل الصامتين عن أفعال الحكومة، عربا ويهودا، ذرائعهم؛ لكنها، بعد انكشاف ما تضمره حكومة نتنياهو حيال مستقبل فلسطين والفلسطينيين وما ينوون إحرازه داخل إسرائيل، كل تلك الذرائع سقطت

لم يخفِ معظم أولئك المحللين والمعقبين، خوفهم من أن الشرارة الأولى قد اشتعلت في حضن إسرائيل، الذي لم يعد آمنا، وأن تلك الشرارة لن تطفأ سريعا ولا آجلا، ليس بسبب انتقال المنظومة الدولية ومؤسساتها إلى معسكر المعادين لإسرائيل فجأة، أو لاكتشافهم معاني ومعايير جديدة للعدل الإنساني والقيم الأخلاقية الأساسية، بل لأن حكومات إسرائيل، السابقة والحالية، على وجه الخصوص، وقواعد الأحزاب الانتخابية الداعمة لها، مرت بعملية تغوّل سياسي وتطرف خطير، بحيث لم يعد باستطاعة حتى من كانوا يعتبرون أصدقاء لإسرائيل، تحمّلها أو تبرير أفعالها. فإسرائيل الجديدة، المتنمرة والمندفعة على مراكب النار نحو أبواب السماء، والواثقة بحقها ببناء مملكة الرب على «أرضها المقدسة»، صارت في مواقع كثيرة وداخل تجمعات بشرية واسعة، نقيضا لأسس العدل والسلم المتفق عليها، ومقوّضة لبنى التوازن المنشود، الذي رغم هشاشته، حوفظ عليه وكان قائما في محيطها الشرق أوسطي، على حساب الفلسطينيين دوما.

قد يكون ما عبّرت عنه افتتاحية جريدة «هآرتس» العبرية في الثلاثين من يناير الماضي، مؤشرا على تلك المخاوف المتزايدة، وشاهدا على مواقف بات الكثير من اليهود الخائفين على مصير إسرائيلهم يشعرون به. فتحت عنوان «في الطريق للتطهير العرقي» كتبت الجريدة: «لا يصح عدم الاهتمام بقضيّتي التطهير العرقي والاستيطان في غزة، واعتبارهما مجرد عرض «لنجوم روك» سياسيين من المستوطنات، الذين يطلبون لفت الأنظار إليهم، أو الظهور في العناوين.

المستوطنون فئة منظمة، وهم أقوياء في العمل السياسي، لقد قاموا منذ بداية الحرب بطرد أعداد كبيرة من الفلسطينيين من داخل مناطق (سي c) في الضفة الغربية. وهم يقصدون ما يقولونه وسيستغلون، كلما لاحت لهم الفرصة، نفوذهم السياسي كي ينفذوا «النكبة الثانية» في غزة. إنهم يعتقدون أن تهجير معظم المواطنين الغزيين وفق تعليمات الجيش، وهدم معظم البيوت في القطاع ستعطيهم فرصة تاريخية لا تعوض لتطهير القطاع من سكانه. أما نتنياهو الملتصق بكرسيه فلن يصدّهم». أوردت الصحيفة مضامين المخطط اليميني الاقتلاعي، ثم توجهت إلى جميع «الإسرائيليين المؤمنين باحترام حقوق الإنسان، وبضرورة منع تنفيذ جرائم حرب خطيرة وبضرورة الحياة المشتركة مع الفلسطينيين»، وطلبت منهم «أن يتّحدوا ضد هذه المبادرة الكارثية». من الواضح أن حجم معسكر المتوجسين من سياسات حكومة نتنياهو والمعارضين لها، لاسيما لما تخطط له أجنحتها اليمينية المتطرفة، آخذ بالاتساع وبالنمو، بيد أن القادرين على التأثير من داخله يشعرون، بسبب استمرار الحرب على غزة، بعدم القدرة على التعبير ضد الحكومة، ولا العمل الميداني المعارض الحقيقي لسياساتها، خوفا من وصمهم بالخيانة، أو بالوقوف إلى جانب حركة حماس ومع أعداء إسرائيل، ويؤثرون الصمت وانتظار اللحظة المواتية في المستقبل.

تستغل حكومة نتنياهو بكل مركباتها مشاعر معارضيها المدفوعة «بمسؤولية الانتماء الصهيوني العالي» فتعمل أولا، على إطالة أيام حربها على غزة وتوسيع مساحات الدمار الشامل فيها، وفي الوقت نفسه يضاعف جيشها والمستوطنون، الذين باتوا يعملون في الضفة الغربية كقوة عسكرية مدمجة، اعتداءاتهم الهمجية على المواطنين وعلى القرى والمدن الفلسطينية، التي تشهد أيضا حملات اعتقالات واسعة مصحوبة بأعمال تنكيل مبرحة غير مسبوقة بوحشيتها، بحق الأسرى والمعتقلين. وثانيا، على الساحة الإسرائيلية الداخلية، يستمر وكلاء هذه الحكومة بإتمام مراحل انقلابهم، خاصة إنجاز السيطرة على جهاز الإدارة التكنوقراطي في جميع الوزارات ومعاقل الوظائف السيادية، والإمعان في تنفيذ سياسات الحكومة، كما نصت عليها خطوطها العريضة، ووفق برامج كل وزارة على حدة، وأهمها ما يتعلق بشؤون الميزانيات العامة، وأسواق الإنتاج والمرافق الاقتصادية الكبيرة، والتحكم بما يجري في الأراضي المحتلة وملاحقة من يعتبرونهم أعداءهم السياسيين؛ وأولئك ليسوا من بين المواطنين العرب وحسب، إنما مثلهم من بين المواطنين اليهود؛ فعقيدة هذه الحكومة تقول : كل من ليسوا معنا هم أعداؤنا. تمتلئ الصحافة الإسرائيلية أخبارا عن تجاوزات الوزراء وعن أعداد المواطنين الذين وقعوا ضحايا للسياسات الحكومية الجديدة، ولن تتسع هذه العجالة لرصد ما يرد يوميا من أخبار، لكنني سأشير إلى حدثين نشر عنهما مؤخرا، كعينتين تنذران بالسوء الراهن وبالأسوأ الداهم.

الأول يعكس حالة استفحال الملاحقة السياسية للمواطنين العرب ولقياداتهم المنتخبة وغيرها، سواء في الكنيست، أو في جميع المؤسسات المحلية والمدنية. لقد قررت هيئة الكنيست يوم الاثنين الفائت منع النائب أحمد الطيبي من حق الخطاب، وإبعاده من قاعة الكنيست لمدة أسبوعين، إثر مواقفه ضد أحزاب اليمين المتطرف وحرب إسرائيل على غزة. وبالتزامن مع ذلك القرار قررت لجنة الكنيست، في سابقة خطيرة لم تحدث من قبل، تنحية عضو الكنيست عن الجبهة العربية للتغيير النائب عوفر كسيف، عن عضويته في الكنيست بسبب توقيعه على عريضة أيّد فيها تقديم جنوب افريقيا الدعوى ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية. واللافت أن قرار هذه اللجنة جاء بعد أن وقع 87 عضو كنيست صهيونيا، من أصل 120 عضوا، على طلب تنحيته من عضوية الكنيست. لا تكتفي مؤسسات الدولة والحكومة بالملاحقات السياسية، إذ أنها تلحقها بملاحقات بوليسية وبممارسات يقوم بها بعض عناصر الشرطة تفوق الخيال. لقد قرأنا مؤخرا عن تفاصيل حالة وصفها الصحافي أوري مسجاف في تقرير وضعه تحت عنوان «شرطة إسرائيل تحولت إلى حرس الثورة» وفيه يروي عن ثلاثة من عناصر الشرطة اعتدوا على متظاهر شاب يهودي في إحدى المظاهرات المعارضة للحكومة. أمسك الثلاثة بالفتى في المظاهرة وبدأوا يضربونه بقبضاتهم بقوة مفرطة وهو لا يقاومهم. حاولوا خنقة بقلادة كان يتقلدها على عنقه وسحبوه من شعره وضربوه على ظهره فوقع فقاموا بجره وهو ملقى على الشارع. اقترب منه أحدهم وهمس في أذنه أنه سيغتصبه في الليل، وسيعتدي على امه جنسيا. أوقفوه وبدأوا يضربونه مجددا. كانت يداه مكبلتين وراء ظهره. وهو ينزف من فمه ويرجوهم أن يعطوه شربة ماء. اعتقلوه واقتادوه إلى محطة الشرطة فبات فيها من دون أن يقدم له علاج. تقدم الفتى بشكوى ضد عناصر الشرطة من دون نتيجة، إذ لم تتخذ إجراءات بحقهم، رغم توثيق ما فعلوه بالتصوير وبشهادات من حضروا الحادثة.

لقد حرفت أخبار الحرب على غزة وتداعيتها أنظار الناس عما يحصل من جرائم حرب في الضفة الغربية، وعما يتداعى داخل إسرائيل، وأضافت التشويشات، التي تبثها الحكومة وأبواقها عمدا، عن احتمال اندلاع الحرب على الجبهة الشمالية من ارتفاع منسوب القلق بين المواطنين وارتداعهم من إشهار معارضتهم لسياسات الحكومة وتمسك معظم هؤلاء المعارضين اليهود بأمل سقوط الحكومة المرتقب وتعيين موعد قريب لإجراء انتخابات عامة جديدة. وهذه مراهنة عمياء، فإلى أن يصيب النرد ستبقى عقيدة هذه الحكومة هي: من ليس معها سيكون إما عبدها أو عدوها.

كانت لكل الصامتين عن أفعال الحكومة، عربا ويهودا، ذرائعهم؛ لكنها، بعد انكشاف ما تضمره حكومة نتنياهو حيال مستقبل فلسطين والفلسطينيين وحيال ما ينوون إحرازه داخل اسرائيل، كل تلك الذرائع سقطت. فكل يوم يتقدم التاريخ إلى الوراء ويصرخ: من سيضمن إجراء انتخابات قريبا؟ وإن جرت فمن سيضمن أنها ستكون نزيهة، أو أنها ستفرز حكومة أفضل من الحكومة القائمة.

كم علّمنا الدم أن التاريخ أحيانا لا يتقدّم إلى الأمام، بل يعود بأهله إلى صحارى الندم وحالك الأيام.

كاتب فلسطيني