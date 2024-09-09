قدم.. إبراهيم دياز يمنح المغرب فوزا قاتلا على ليسوتو

الرباط: منح المغربي إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد الإسباني، منتخب بلاده فوزا قاتلا على مضيفه منتخب ليسوتو بهدف دون رد، الاثنين، في الجولة الثانية لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

المباراة أقيمت على ملعب “أدرار” بمدينة أغادير المغربية، لحساب المجموعة الثانية، علما أن ليسوتو هي الطرف المستضيف.

هدف المباراة الوحيد لمنتخب ” أسود الأطلس” جاء في الدقيقة 3+90 عن طريق اللاعب ابراهيم دياز بعد تسديدة متقنة أسكنها في شباك ليسوتو.

ويتصدر المنتخب المغربي الترتيب العام لمنتخبات المجموعة برصيد ست نقاط بينما تقبع ليسوتو في المركز الأخير بدون أي نقاط.

يذكر أن المنتخب المغربي سيواجه إفريقيا الوسطى، يومي 7 و15 أكتوبر المقبلين، بالملعب الشرفي بوجدة، لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات البطولة.

وفي المجموعة السادسة، تلقى المنتخب السوداني خسارته الأولى أمام مضيفه المنتخب الأنغولي بهدفين لهدف.

وتقدم أصحاب الأرض بالهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 51 عبر مابولولو، وأدرك مصطفى كارشوم التعادل للسودان في الدقيقة 55، لكن راندي نتيكا خطف هدف الفوز لأنغولا في الدقيقة 81.

وتصدرت أنغولا الترتيب العام للمجموعة برصيد 6 نقاط في حين تجمد رصيد السودان عند 3 نقاط في المركز الثاني، مستفيدا من تعادل النيجر وغانا بهدف لمثله في نفس الجولة.

(الأناضول)