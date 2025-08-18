قدم.. الجزائر تحجز مقعدها في ربع نهائي كأس إفريقيا للاعبين المحليين

الجزائر: تأهل منتخب الجزائر إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، عقب تعادله السلبي أمام النيجر، الاثنين، في ختام منافسات المجموعة الثالثة.

ورفع “الخضر” رصيدهم إلى 6 نقاط من فوز وحيد و3 تعادلات، ليحتلوا المركز الثاني بفارق الأهداف عن جنوب إفريقيا التي حلت ثالثة وودعت المنافسات بينما خرجت النيجر من الجولة السابقة.

وذهبت صدارة المجموعة إلى أوغندا، المضيف، بعد تعادلها مع جنوب إفريقيا 3-3.

المباراة، التي جرت على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، اتسمت بالحذر الشديد وسط ندرة فرص التهديف على مدار 90 دقيقة، رغم السيطرة الميدانية للجزائريين.

وأكملت النيجر اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب الوسط إبراهيم جينغاري في الدقيقة 77 لحصوله على الإنذار الثاني، غير أن الجزائر لم تستفد من التفوق العددي، بل كادت أن تتلقى هدفا متأخرا لولا تدخل الحارس زكريا بوحلفايا.

وبهذا التأهل، ينتظر منتخب الجزائر مواجهة متصدر المجموعة الرابعة، التي تضم السودان والسنغال “حامل اللقب” وجمهورية الكونغو ونيجيريا، يوم السبت المقبل.

وتستضيف كينيا وتنزانيا وأوغندا النسخة الثامنة من البطولة بين 2 و30 أغسطس/ آب الجاري، في أول تنظيم ثلاثي تشهده المسابقة القارية الخاصة باللاعبين المحليين.

(الأناضول)