قدم.. المغرب يصطدم بالأرجنتين ومصر بإسبانيا في أولمبياد باريس 2024

الرباط: أوقعت قرعة منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024” التي أقيمت، الأربعاء، بالعاصمة الفرنسية، عن وقوع منتخبي مصر والمغرب، ممثلي العرب، في مجموعتين قويتين.

ويلعب منتخب “أسود الأطلس”، بطل إفريقيا تحت 23 عاما، ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي الأرجنتين وأوكرانيا، بالإضافة إلى المتأهل الثالث عن قارة آسيا.

فيما يلعب منتخب “الفراعنة”، وصيف بطل إفريقيا، ضمن منتخبات المجموعة الثالثة إلى جانب إسبانيا والدومنيكان، بالإضافة إلى المتأهل الثاني عن قارة آسيا.

وجاءت باقي المجموعات كالتالي، حيث أسفرت المجموعة الأولى عن وقوع منتخب فرنسا، المستضيف، مع نيوزيلندا وأمريكا والمتأهل الصاعد من المقعد الفاصل بين رابع قارة إفريقيا ونظيره في الترتيب بقارة آسيا.

أما المجموعة الرابعة فتضم منتخبات باراغواي ومالي وإسرائيل بالإضافة إلى بطل آسيا، والذي سيتحدد خلال التصفيات التي تستضيفها قطر بين 15 أبريل/ نيسان و3 مايو/ أيار 2024، بمشاركة 16 منتخبا.

وتقام منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024” ما بين 25 يوليو/ تموز و11 أغسطس/ آب المقبلين.

(الأناضول)