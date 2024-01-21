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قدم.. محمد صلاح يتوجه لإنكلترا للعلاج

منذ 32 دقيقة

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القاهرة: أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الاثنين، أن محمد صلاح قائد منتخب الفراعنة سيحضر مباراة الرأس الأخضر الأخيرة للفريق في دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا، وسيتوجه بعدها إلى إنجلترا لاستكمال برنامج إعادة التأهيل.
وقال الاتحاد المصري في حسابه على فيسبوك “بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في نادي ليفربول تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة الرأس الأخضر لاستكمال علاجه”.
وأضاف: “نأمل في لحاقه بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية حال التأهل”.
وكان الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول قد أعلن في تصريحاته إنه من المنطقي أن يعود صلاح إلى النادي لاستكمال برنامج إعادة التأهيل بعد إصابته خلال المشاركة في كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار.
وتعرض مهاجم ليفربول لإصابة عضلية قبل نهاية الشوط الأول في مباراة المجموعة الثانية أمام غانا يوم الخميس الماضي في أبيدجان.

(الأناضول)

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