قدم.. مذكرة اعتقال لرئيس الاتحاد الإسباني السابق و6 آخرين

مدريد: أصدر مكتب المدعي العام الإسباني، مذكرة اعتقال بحق لويس روبياليس، الرئيس السابق للاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، مع 6 أشخاص آخرين.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن مذكرة الاتهام الخاصة بروبياليس المتواجد حاليا في جمهورية الدومينيكان التي ليس لديها معاهدة تسليم للمطلوبين مع إسبانيا، تتعلق بمخالفات مزعومة داخل الاتحاد.

وكانت الشرطة الإسبانية داهمت مكاتب الاتحاد الإسباني لكرة القدم وممتلكات أخرى، اليوم، منها منزل روبياليس، واعتقلت 7 أشخاص.

وذكرت تقارير إخبارية أن التحقيقات تتعلق بالاشتباه في الفساد وغسل أموال في العقود المشبوهة خلال فترة رئاسة لويس روبياليس للاتحاد الإسباني.

من جانبه، أصدر الاتحاد الإسباني بيانا على موقعه الرسمي بالإنترنت: “عرض الاتحاد الإسباني لكرة القدم التعاون الكامل مع قوات وهيئات الدولة، وكذلك وزارة العدل، بعد تفتيش مقره الرئيسي، واختار الشفافية المطلقة في المؤسسة التي تدير كرة القدم في إسبانيا”.

وتابع: “وبهذا المعنى، فهو يرى أنه لا بد من التوصل إلى النتائج النهائية في التحقيق الجاري”.

وأوضح: “ويبدي الاتحاد قلقه العميق إزاء الأحداث التي وقعت اليوم ويدعو إلى تقديم كل الشفافية الممكنة، واحترام القيم التي تمثلها كرة القدم والتي يجب على قادتها الدفاع عنها، ويجب أن يكونوا قدوة للمجتمع”.

(الأناضول)