منتخب المغرب يفوز على نظيره الأنغولي بثنائية نظيفة

نيروبي: استهل المنتخب المغربي لكرة القدم مشواره في كأس إفريقيا للاعبين المحليين، بالفوز بثنائية نظيفة على نظيره الأنغولي، الأحد، على ملعب “نيابو الوطني” في كينيا، ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة.

بهذا الفوز، تصدر منتخب “أسود الأطلس” جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن المنتخب الكيني، والذي تغلب أيضا على الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد، في وقت سابق.

أنهى المنتخب المغربي الشوط الأول متقدما بهدف دون رد، حيث افتتح عماد رياحي التسجيل في الدقيقة 29، بتسديدة بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء، بعد تمريرة بينية من زميله محمد حريمات.

وفي الشوط الثاني، تمكنت كتيبة المدرب طارق السكتيوي من تعزيز تقدمها بهدف ثاني في الدقيقة 81، عبر المدافع الأنغولي جواكيم بالانغا، برأسية بالخطأ في مرمى منتخب بلاده عندما حاول إبعاد كرة ركنية قبل أن تصل لمروان لوداني.

ويلاقي المنتخب المغربي، في الجولة الثانية نظيره الكيني، الأحد المقبل، على أن يواجه نظيره الزامبي، في 14 أغسطس/آب الجاري في الجولة الثالثة، ويختتم دور المجموعات، بلقاء الكونغو الديمقراطية، في 17 من نفس الشهر.

وتقام النسخة الثامنة للبطولة في كينيا وتنزانيا وأوغندا، خلال الفترة من 2 إلى 30 أغسطس الجاري، بمشاركة 19 منتخبا، في أول تنظيم ثلاثي من نوعه للبطولة القارية الخاصة باللاعبين المحليين.

(الأناضول)