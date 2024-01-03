قدّاس‭ ‬صلاة‭ ‬نصرة‭ ‬لغزة‭ ‬غدا‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬كنيسة‭ ‬‮«‬مار‭ ‬نقولا‮»‬‭ ‬في‭ ‬صيدا‭ ‬اللبنانية

بيروت‭ ‬–‭ ‬‮«‬القدس‭ ‬العربي‮»‬‭ ‬ دعت‭ ‬لجنة‭ ‬عائلات‭ ‬لبنانية‭ ‬تساند‭ ‬عائلات‭ ‬فلسطين،‭ ‬وجمعية‭ ‬التراث‭ ‬الوطني‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬إلى‭ ‬قدّاس‭ ‬‮«‬يقام‭ ‬على‭ ‬نية‭ ‬أهلنا‭ ‬في‭ ‬غزّة‭ ‬وشهدائها،‭ ‬والشهداء‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬الذين‭ ‬توحدّت‭ ‬دماؤهم‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬القدس‮»‬‭.‬

يقام‭ ‬القدّاس‭ ‬في‭ ‬كنيسة‭ ‬مار‭ ‬نقولا‭ ‬للروم‭ ‬الأورثوذكس‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬صيدا،‭ ‬وذلك‭ ‬غداً‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الرابعة‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭. ‬يتلو‭ ‬رتبة‭ ‬القدّاس‭ ‬الأب‭ ‬إبراهيم‭ ‬سعد،‭ ‬بحضور‭ ‬المطران‭ ‬الياس‭ ‬كفوري‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬الدعوة‭ ‬المشتركة‭: ‬مصداقاً‭ ‬لمشاعرنا‭ ‬الملتهبة‭ ‬حباً‭ ‬وفخراً‭ ‬وغضباً‭ ‬وحزناً‭ ‬مع‭ ‬أهلنا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬جراء‭ ‬حملة‭ ‬الإبادة‭ ‬والتطهير‭ ‬العرقي،‭ ‬الذي‭ ‬تنفذه‭ ‬اسرائيل‭ ‬وجيشها‭ ‬الإرهابي‭. ‬ولأننا‭ ‬لا‭ ‬نملك‭ ‬سوى‭ ‬العجز‭ ‬أمام‭ ‬ما‭ ‬نشاهد‭ ‬ونكابد‭ ‬ونرى‭ ‬ونسمع‭ ‬ونتضور‭ ‬ألماً‭. ‬إننا‭ ‬نستقوي‭ ‬بالدعاء‭ ‬لهم‭ ‬ونتضرع‭ ‬إلى‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬أن‭ ‬يلطف‭ ‬بهم،‭ ‬وينصرهم،‭ ‬وإننا‭ ‬في‭ ‬غمرة‭ ‬ولادة‭ ‬الطفل‭ ‬يسوع‭ ‬معقل‭ ‬رجائنا‭ ‬وأملنا‭ ‬بالشفاعة‭ ‬لكل‭ ‬مظلوم‭.‬