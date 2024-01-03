قدّاس‭ ‬صلاة‭ ‬نصرة‭ ‬لغزة‭ ‬غدا‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬كنيسة‭ ‬‮«‬مار‭ ‬نقولا‮»‬‭ ‬في‭ ‬صيدا‭ ‬اللبنانية

بيروت – «القدس العربي» دعت لجنة عائلات لبنانية تساند عائلات فلسطين، وجمعية التراث الوطني الفلسطيني في لبنان في بيان مشترك إلى قدّاس «يقام على نية أهلنا في غزّة وشهدائها، والشهداء في جنوب لبنان، الذين توحدّت دماؤهم على طريق القدس».
يقام القدّاس في كنيسة مار نقولا للروم الأورثوذكس في مدينة صيدا، وذلك غداً الجمعة في الساعة الرابعة بعد الظهر. يتلو رتبة القدّاس الأب إبراهيم سعد، بحضور المطران الياس كفوري.
وجاء في الدعوة المشتركة: مصداقاً لمشاعرنا الملتهبة حباً وفخراً وغضباً وحزناً مع أهلنا في قطاع غزة، جراء حملة الإبادة والتطهير العرقي، الذي تنفذه اسرائيل وجيشها الإرهابي. ولأننا لا نملك سوى العجز أمام ما نشاهد ونكابد ونرى ونسمع ونتضور ألماً. إننا نستقوي بالدعاء لهم ونتضرع إلى الله تعالى أن يلطف بهم، وينصرهم، وإننا في غمرة ولادة الطفل يسوع معقل رجائنا وأملنا بالشفاعة لكل مظلوم.
الأرثوذكس اخويين وإنسانيين يعملون بتعاليم المسيح عليه السلام.