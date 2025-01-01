قذائف وأمطار في سماء غزة.. الخيام تغرق والنازحون يرتعشون بردا- (فيديوهات)

غزة: قالت مديرية الدفاع المدني الفلسطيني، الأربعاء، إن مياه الأمطار غمرت نحو ألف و542 خيمة تؤوي نازحين في قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، وإن الكثير منهم أصيبوا بحالات “ارتعاش من البرد” ما يفاقم معاناتهم جراء الإبادة التي ترتكبها إسرائيل منذ 15 شهرا.

وأضاف المكتب الإعلامي لمديرية الدفاع المدني في بيان، إن فرق الإنقاذ رصدت غرق مئات الخيام بمياه الأمطار بمستوى منسوب يزيد عن 30 سنتيمترا.

وأوضح أنه رصد إصابة عدد كبير من النازحين بحالات “ارتعاش بسبب البرد”، فيما تسببت مياه الأمطار بتلف أمتعتهم ومفروشاتهم، بحسب البيان.

ففي مدينة غزة، رصد الدفاع المدني غرق 242 خيمة في مخيمي النزوح على أرض ملعب اليرموك ومتنزه بلدية غزة و185 خيمة مقامة على أرض مجمع السرايا (وسط)، و70 خيمة مقامة على أرض موقف الشجاعية (شرق)، بحسب البيان.

بينما يتواصل القصف الإسرائيلي، يعيش النازحون في الخيام وسط مدينة غزة ظروفا صعبة وقاسية، مع اشتداد البرد وهطول الأمطار. وغرقت خيام النازحين في ملعب اليرموك بمدينة غزة جراء الأمطار | تقرير: أنس الشريف#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/dDTQ6VV1VG — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 1, 2025

كما وثقت طواقم الدفاع المدني، وفق البيان، غرق 170 خيمة في محيط منطقة استراحة “فش فرش” في مدينة رفح جنوب القطاع، وغرق وتضرر أكثر من 665 خيمة في منطقة جامعة الأقصى ومحيط “سجن أصداء” و”بركة حي الأمل” في خان يونس.

مواصي خانيونس الان

💔 pic.twitter.com/5ro39fzx6S — Osama Dmour (@OsamaDmour5) December 31, 2024

وفي المحافظة الوسطى، قال الدفاع المدني إن الخيام التي غمرتها المياه تركزت في منطقة غرب دير البلح ومحيط منطقة “البِركة” ومنطقة وادي السلقا وبلغت 210 خيمات.

وأشار الدفاع المدني إلى أن مئات الخيام الأخرى تسربت إليها مياه الأمطار لكنها وصلت إلى ارتفاع دون منسوب 30 سنتيمترا.

ومساء الثلاثاء، انحسر منخفض جوي ضرب الأراضي الفلسطينية مساء الأحد وكان مصحوبا بأمطار غزيرة وكتلة هوائية باردة، فيما تبقى الأجواء باردة إلى شديدة البرودة.

ومع بداية المنخفض، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من آثار كارثية على النازحين الفلسطينيين وسط اهتراء ما نسبته 81 بالمئة من خيامهم.

قصف متواصل على خانيونس ، قطاع غزة pic.twitter.com/7KfM4EWMSa — حسام شبات (@HossamShabat) December 31, 2024

والاثنين، أعلن المكتب الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الوفيات من النازحين الذي اضطروا للعيش داخل الخيام بعدما دمرت إسرائيل منازلهم إلى 7 بينهم 6 أطفال، وسط تحذيرات أممية من زيادة عدد وفيات الأطفال جراء البرد القارس ونقص المأوى.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.

(الأناضول)