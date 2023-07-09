قرارات ونشاطات فتحاوية هامة في الضفة.. رسائل لاستعادة زمام الأمور بعد أحداث جنين

غزة- “القدس العربي”:

تشهد أروقة حركة “فتح”، في هذه الأوقات، تحركات كبيرة تهدف إلى تنظيمٍ أقوى لصفوف وقواعد الحركة في كافة مناطق الضفة الغربية، وبالأخص في البلدات والمخيمات، على خلفية محاولة الاعتداء على عدد من أعضاء اللجنة المركزية، خلال تشييع جثامين شهداء جنين، الأسبوع الماضي، والتي تتهم الحركة عناصر من “حماس” بالوقوف خلفها، رغم نفي الأخيرة.

اجتماعات قيادية

ما يخرج من معلومات حول تلك التحركات يشير إلى أن قيادات وازنة في الحركة، عقدت، خلال الأيام الماضية، سلسلة اجتماعات مع قيادات الأقاليم المنتشرة في الضفة الغربية، والتي بدورها عقدت اجتماعات تنظيمية مع الأطر الميدانية، بهدف تعزيز وتقوية التنظيم.

ويدور الحديث حول وجود قرار رسمي يطلب من نشطاء وأعضاء الحركة الحضور الميداني بشكل أكبر في الأحداث الميدانية، ومنع أي محاولة من أي جهة للنيل من رموز الحركة وقادتها، خاصة بعد حادثة التعرض لقادة الحركة خلال تشييع جثامين شهداء جنين.

وقد جرى رفع تقرير مفصل لقيادة اللجنة المركزية حول ما جرى في ذلك اليوم، من محاولة الاعتداء على أعضاء من اللجنة المركزية، أبرزهم نائب رئيس الحركة محمود العالول، وهو ما أثار حالة الغضب الواسعة في قواعد “فتح”، باعتبار أن المسّ طالَ الرجل الثاني في التنظيم، والقيادي المعروف بمواقفه، سواء تلك المتعلّقة بملف الوحدة، أو تلك التي لها علاقة بمقاومة الاحتلال، خاصة أنه اعتيد على وجوده في فعاليات كثيرة للمقاومة الشعبية، ومشاركته أيضاً في الحضور إلى بيوت عزاء الشهداء.

وكان نشطاء من “فتح” تصدّوا، خلال مشاركة الوفد الفتحاوي القيادي في تشييع الجثامين، لمحاولة منع العالول من إلقاء كلمته، وأظهرت لقطات مصورة ذلك، فيما ردد أنصار “فتح” هتافات “وحدة وطنية”، وظهر صوت شاب وهو يقول لأحد المعترضين: “إنه والد شهيد”، ويقصد نائب رئيس حركة “فتح”.

وكان عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لـ “فتح”، قال إن محاولة تطاول “بعض المرتزقة من حركة حماس” على قيادة حركة “فتح”، خلال تشييع جنازة شهداء مخيم جنين، “تنسجم مع نهجها في التخوين وإراقة الدماء الفلسطينية”.

وأكد أن أعضاء اللجنة المركزية لحركة “فتح” الأربعة شاركوا في جنازة الشهداء كاملة، وقال “إن إطلاق بعض شعارات الفتنة خلال كلمة نائب رئيس الحركة محمود العالول قوبل بمعارضة معظم المشاركين”.

أما تنظيم حركة “فتح” في جنين، فقد أكد أن “ثلة مأجورة وزمرة آثمة”، تطاولت على رموز الحركة، وقال إنه “فعل مشين وآثم، سيلقى منا حساباً عسيراً”، وأكد التنظيم في جنين أنه سيقوم بمراجعة شاملة لعلاقته مع فصائل وتنظيمات من نفذوا تلك المحاولة، وعلى رأسها حركة “حماس”، وأكد التنظيم أن نائب رئيس الحركة محمود العالول، والد الشهداء، يعدّ بطل أبطال العمل الفدائي، وقال إنه شارك في خطف عدد من الجنود الإسرائيليين، وكان سبباً لأكبر عملية تبادل أسرى في تاريخ النضال الوطني الفلسطيني، وقدم، وما زال، في ميدان العمل الوطني أروع نماذج الثبات والصمود.

وتوعد تنظيم “فتح” في جنين بعدم تمرير تلك الحادثة، وجاء في بيان أصدره: “إن يد الفتح ستطال وتحاسب كل من تطاول، لتكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث في جبهتنا الداخلية، وزعزعة الصمود الأسطوري لشعبنا الفلسطيني العظيم”.

والجدير ذكره أن مسؤولين في حركة “حماس”، منهم الشيخ مصطفى أبو عرة، كانوا قد نفوا أن تكون الحركة هي من تقف وراء محاولة الاعتداء على وفد اللجنة المركزية، ونقلت تقارير محلية عن أبو عرة قوله إنه كان بجوار قيادة “فتح”، وأنه وقت الحادثة لم يسمع هتافاً واحداً لـ “حماس”، ولم ترفع لها راية لها في المهرجان، وأنه عمل على تهدئة الوضع مع آخرين.

استقبال العالول في جنين

وتؤكد مصادر في الحركة لـ “القدس العربي” أن يوم الجمعة الماضي شهد تحركات فتحاوية على الأرض، بعد تلك الاجتماعات، كانت بتمييز ناشطي حركة “فتح” في المواجهات الشعبية التي تنشط الحركة فيها بشكل كبير في المناطق المهددة بالمصادرة لصالح الاستيطان، وفي مناطق التماس مع الاحتلال.

ولذلك تقرر، خلال مداولات قيادة “فتح”، أن تدفع الحركة وبشكل عاجل بوفد قيادي رفيع إلى مخيم جنين، برئاسة العالول وعضوية آخرين من اللجنة المركزية، وهو ما تم يوم السبت، حيث لاقى الوفد استقبالاً حافلاً من أهالي المخيم وذوي الشهداء، ونشطاء من المقاومة المسلحة، التي عبّرت عن رفضها لمحاولة الاعتداء، وأكدت أن سلاحها موجه صوب الاحتلال.

وأرادت حركة “فتح” من تلك الزيارة، التي لاقت صدى واسعاً في المخيم، التأكيد على قوة أطر التنظيم الميدانية هناك، وعدم ترك تلك الساحة المهمة في النشاط الميداني الفلسطيني.

وخلافاً لمحاولات اعتراض وفد “فتح” القيادي في تشييع جثامين جنين، الأسبوع الماضي، وترديد بعض الهتافات ضدهم، من بعض الموجودين في جنازات الشهداء، خرجت حشود كبيرة من سكان مخيم جنين لاستقبال وفد “فتح” القيادي، وحظي العالول باستقبال مميز، وأهداه والد أحد شهداء جنين في الاجتياح الأخير سجادة صلاة كونه (العالول) والد شهيد سقط في بدايات انتفاضة الأقصى برصاص الاحتلال.

وتفقد الوفد أماكن الدمار التي لحقت بالمخيم، وزار مقبرة الشهداء، وكتب حسين حمايل، الناطق باسم حركة “فتح” تدوينة على حسابه على “فيسبوك” جاء فيها: “استقبال حاشد من أهالي مخيم جنين ومقاتليه للجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح”.

وقد أبلغ العالول تحيات الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، لأهالي مدينة ومخيم جنين، لصمودهم في وجه الاحتلال، مؤكداً أن تعليمات الرئيس كانت واضحة وصريحة بضرورة توفير كافة الإمكانيات لإعادة إعمار مخيم ومدينة جنين، وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة بهذا الخصوص، وأن الرئيس يتابع عملية إعادة الإعمار بشكل مباشر.

مسيرة عسكرية برام الله

كما شهد يوم الجمعة خروج مسيرة عسكرية لنشطاء كتائب الأقصى، المحسوبين على حركة “فتح”، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، وجرى بثها على قناة “عودة” الفضائية التابعة لحركة “فتح”.

ووفق المعلومات، فإن هذه المسيرة العسكرية لن تكون الأخيرة، وستنظم أخرى مماثلة في مناطق أخرى بالضفة، بما فيها مناطق الشمال جنين ونابلس.

وفي دلالة على ذلك قال حسين الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، في كلمة حماسية له ألقاها خلال فعالية جماهيرية في الضفة الغربية: “يا أبناء فتح، يريد البعض أن يعتبر أنكم نائمون أو خائفون أو منتهون”، وتابع: “هذه حركة أسسها ياسر عرفات وخليل الوزير وأبو إياد (صلاح خلف)، وكل القادة التاريخيين، لا تخافوا من أحد، وحركة لا تنتهي، وحركة منصورة بإذن الله”.

وأضاف: “يا كتائب الأقصى، انهضوا، احموا أبنائكم وقيادتكم وحركتكم في كل الضفة الغربية، واحموا أجهزتكم الأمنية”.

وتؤكد مصادر في “فتح” أن هناك خشية بأن تتكرر مشاهد محاولات الاعتداء على قيادتها في فعاليات جماهيرية أخرى في الضفة، ولذلك طلبت من قيادات الحركة الميدانيين بوضع الخطط الكفيلة بمنع هذه المحاولات، وإيصال رسائل قوية للخصوم السياسيين، بأن حادثة جنين لن تمر مرور الكرام، حتى لا تؤسس الحادثة لصدامات أخرى قد تطال أيضاً القوات الأمنية الفلسطينية.

وقد نفى أكرم الرجوب، محافظ جنين، تلك التقارير العبرية التي تحدثت عن إيعاز الرئيس عباس لقادة الأجهزة الأمنية بنشر قواتها في جنين، وقال إنها غير صحيحة، وتأتي ضمن مخطط الاحتلال لاستهداف جنين.

وكانت تلك التقارير ذكرت أن الرئيس أصدر قراراً لقادة الأمن الفلسطيني بالانتشار بقوة في جنين ابتداءً من الأحد، بعد عقده اجتماعاً مع قادة الأمن الفلسطيني، وانتقاده لهم بفقدان السيطرة على مدينة ومخيم جنين، وبعدم حماية قادة الحركة.