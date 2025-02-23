قرار الاحتلال بإلغاء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين حول لحظات الأمل إلى مرارة- (فيديو)

رام الله- “القدس العربي”:

في مشهد يختصر سنوات من الألم والانتظار، قضت عائلات الأسرى الفلسطينيين أكثر من 18 ساعة متواصلة تحت زخات المطر والبرد القارس في قصر رام الله الثقافي وأمام محكمة الاحتلال العسكرية (عوفر) في الضفة الغربية المحتلة، على أمل لقاء أبنائهم الذين كان من المفترض الإفراج عنهم السبت، إلا أن قرار حكومة الاحتلال بإلغاء الإفراج في اللحظات الأخيرة، حول لحظات الأمل إلى مرارة جديدة أضافت إلى سنوات المعاناة.

“القدس العربي” واكبت انتظار الأهالي ورصدت ردات فعلهم وموقف هيئة الأسرى والمحررين.