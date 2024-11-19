قرار البرازيل إنهاء محادثات مجموعة العشرين بشأن أوكرانيا يغضب الأوروبيين

ريو دي جانيرو: قالت مصادر إن المندوبين الأوروبيين المشاركين في قمة مجموعة العشرين في البرازيل، أبدوا عدم رضاهم عن قرار الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا القاضي بإنهاء المحادثات وإصدار البيان الختامي للمجموعة قبل يوم من الموعد المحدد لوقف المناقشات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.

وعبر المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الثلاثاء، عن أسفه لأن بيان مجموعة العشرين لم يوضح مسؤولية روسيا عن الحرب في أوكرانيا بعد مرور ألف يوم على الغزو.

وقال شولتس في ختام قمة مجموعة العشرين التي استمرت يومين في ريو دي جانيرو “لم تجد مجموعة العشرين كلمات كافية لتوضح مسؤولية روسيا (عن حرب أوكرانيا)”.

وأضاف “في غضون ذلك، أصبح من الواضح مدى تأثير التوتر الجيوسياسي أيضا في مجموعة العشرين… الرياح التي تعصف بالعلاقات الدولية تزداد قوة”.

ولم يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة، لكن وزير الخارجية سيرغي لافروف كان ممثلا له.

وعادة ما يصدر البيان الختامي في نهاية القمة، لكن دبلوماسيين قالوا إن لولا قرر الموافقة عليه في نهاية الجلسة العامة أمس الإثنين، وسط غياب قادة فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحافيين مساء أمس الإثنين: “الرئيس لولا أنهى البيان. لقد جاء موقف البيان أقل مما كنا نسعى إليه”.

وأضاف ماكرون “هذا لا يغير شيئا في موقف فرنسا. إنها حرب عدوانية تشنها روسيا على أوكرانيا، وأولويتنا اليوم هي الحصول على سلام دائم”.

ووصف مسؤول أوروبي مناورة لولا بأنها “وحشية”، لكنه أوضح أن بلاده قررت احترام حق الدولة المضيفة للقمة في تحديد موعد إصدار البيان المشترك.

وقال ثلاثة دبلوماسيين برازيليين لرويترز إن بلادهم سارعت إلى إقرار البيان الختامي مساء أمس الإثنين، لتجنب خطر انتهاء القمة دون إعلان نهائي، رغم مطالب الأوروبيين بصياغة أقوى فيما يتعلق بدور روسيا في الحرب.

ولم ترد وزارة الخارجية البرازيلية على طلب للتعليق حتى الآن.

(رويترز)