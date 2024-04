قرار المحكمة العليا في إسرائيل.. كيف يؤثر على وحدتها وعلى الحلبة السياسية ومسار الحرب؟

الناصرة- “القدس العربي”: في ذروة الحرب على غزة، أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، مساء أمس الإثنين، قراراً يقضي بإلغاء تعديل قانون أساس، يعرف بتعديل قانون المعقولية، شرّعه ائتلاف نتنياهو قبل شهور، في إطار “الإصلاحات القضائية”، ما أثار جدلاً متجدداً بين المعسكرين الصهيونيّين المتصارعين على السلطة.

وكان الائتلاف الحاكم قد بادر لاستغلال أغلبيته البرلمانية في الكنيست لشطب قانون المعقولية، قبل شهور، وهو قانون تم تشريعه قبل نحو أربعة عقود، ويتيح للمحكمة العليا إصدار الأحكام ليس فقط على أساس القوانين، بل بناء على ما يعرف بفقرة المعقولية، أي أنه من حق المحكمة أن تلغي قرارات الحكومة أو قانون أساس، حتى بحال لم يكن هناك قانون تتكئ عليه المحكمة لتسويغ حكمها الذي يجعل يدها كسلطة قضائية أعلى من يدي السلطتين التشريعية (الكنيست) والتنفيذية (الحكومة).

وكان هذا القانون الخلافي قد صبّ الزيت على نار الخلافات داخل إسرائيل، طيلة العام الماضي حتى السابع من أكتوبر، ودارت حوله مواجهات وسجالات ساخنة داخل المؤسسات الحاكمة وفي الرأي العام والإعلام.

المحكمة العليا التي قرّرت إلغاء تعديل قانون الأساس المذكور بأغلبية ثمانية قضاة مقابل سبعة قضاة سوّغت قرارها غير المسبوق في تاريخ إسرائيل أولاً بالتأكيد على حقها المبدئي وعلى صلاحيتها بإلغاء قانون أساس، وثانياً باعتبار تعديل القانون يقزّم كثيراً المحكمة العليا، وكل السلطة القضائية، ما يعني أن الحكومة تتحول لسلطة استبدادية بلا رقابة وبلا مؤسسات كابحة، ما يعني تفريغ النظام الديموقراطي بمفهومه الجوهري من مضمونه.

في المقابل؛ يرى معسكر اليمين، المبادر بتشريع قانون شطب فقرة المعقولية، أن المحكمة تضع نفسها فوق منتخبي الشعب وفوق الشعب نفسه، رغم أن أياً من قضاتها لم ينتخب من قبل الجمهور، كما كان يقول وزير القضاء، ياريف ليفين، الذي عاد وعقّب بالقول إن “قرار المحكمة العليا بنشر الحكم أثناء الحرب، يناقض روح الوحدة المطلوبة هذه الأيام لنجاح مقاتلينا على الجبهة”، واعتبر أن القضاة “استأثروا لنفسهم فعلياً بجميع الصلاحيات التي من المفترض أن تكون مقسمة بشكل متوازن بين السلطات الثلاث في النظام الديموقراطي”.

كما قال ليفين إن “الحكم، الذي لا مثيل له في أي ديمقراطية غربية، لن يضعفنا. ومع استمرار المعركة على مختلف الجبهات، سنواصل ممارسة ضبط النفس”.

وفيما يواصل نتنياهو التزام الصمت، قال حزبه الليكود إنه “من المؤسف أن المحكمة العليا اختارت إصدار حكم موجود في قلب الخلافات الاجتماعية داخل إسرائيل، في الوقت الذي يقاتل فيه جنودنا من اليمين واليسار ويخاطرون بحياتهم في المعركة. قرار المحكمة يتعارض مع إرادة الشعب في الوحدة، خاصة أثناء الحرب”.

