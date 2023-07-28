قرار حكومي يتيح تسوية موقف التجنيد للمصريين بالخارج مقابل 5000 دولار

القاهرة- “القدس العربي”:

واصلت الحكومة المصرية طرح مبادراتها لتوفير العملة الصعبة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

آخر هذه المبادرات طرحتها وزارة الخارجية المصرية، واستهدفت المصريين في الخارج.

وأعلنت الخارجية المصرية في بيان، عن مبادرة جديدة لتسوية الموقف التجنيدي نهائيا للمصريين بالخارج ممن لم ينهوه، أو المطلوبين للخدمة العسكرية، مقابل 5000 دولار أو يورو.

وقالت الخارجية، إن المبادرة تأتي حرصا من الدولة على تقديم كافة التيسيرات لأبناء الوطن المقيمين في الخارج، وتحقيق استقرار الحالة الاجتماعية لهم “العمل- الدراسة- العلاج”، وذلك بعد تلقيها ووزارة الهجرة طلبات من مواطنين في الخارج لتسوية أوضاعهم التجنيدية، لتردد بعضهم في العودة إلى مصر خوفا من عدم تمكنهم من المغادرة مرة أخرى، لكونهم مطلوبين للخدمة العسكرية أو لم ينهوا موقفهم التجنيدي.

البيان شدد على أنه لن يسمح للمصريين المقيمين في الخارج بتجديد جوازات سفرهم إلا بعد تسوية الموقف التجنيدي، فيما ستتيح الوزارة رابطا للتسجيل خلال ثلاثين يوما تبدأ من 14 أغسطس المقبل، للراغبين في تسوية موقفهم ممن بلغوا سن التجنيد، من 19 إلى 30 عاما، ومن تجاوزوا الثلاثين.

وتضمنت البيانات المطلوبة للتسجيل على الموقع، حافظة إيداع بمبلغ 5000 آلاف دولار/ يورو في حساب بنك مصر- فرع أبو ظبي.

ويلزم قانون الخدمة العسكرية والوطنية، رقم 127 لسنة 1980، بتجنيد من أتم الثامنة عشرة من عمره، ولا يُسمح بمغادرته البلاد دون إذن من وزير الدفاع، أو تقديم شهادة إتمامه الخدمة العسكرية أو استثنائه أو إعفائه منها. فيما يُعاقب “كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد متى جاوز سن الثلاثين عاما بالحبس وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”، وينص على إضافة مدة لا تزيد على سنة في فترة تجنيد لمَن تخلف عن مرحلة الفحص أو طلب التجنيد بعد زوال سبب إعفائه أو تأجيل تجنيده.

لم تكن هذه هي المبادرة الأولى التي طرحتها الحكومة المصرية، وتستهدف جمع حصيلة دولارية من المصريين العاملين في الخارج، خاصة بعد تراجع تحويلاتهم المالية خلال الفترة الماضية.

وتراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنحو 26 في المئة في الفترة بين يوليو/ تموز 2022 إلى مارس/ آذار 2023، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وأظهرت البيانات، أن تحويلات المصريين بالخارج انخفضت إلى حوالي 17.5 مليار دولار خلال هذه الفترة، مقابل نحو 23.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

ويعيد خبراء، تراجع تحويلات المصريين في الخارج، إلى فرق سعر الدولار الرسمي “30.9” جنيه، عن سعره في السوق السوداء الذي يصل إلى 38 جنيها.

وسبق ذلك طرح الحكومة المصرية مبادرة، في أكتوبر الماضي، يستورد المصريين في الخارج بموجبها سيارات معفاة من الضرائب والجمارك، على أن يودعوا مقابل الضرائب والرسوم الجمركية بالدولار في حساب يتبع وزارة المالية، ويستردوها بالجنيه بعد خمس سنوات.

وبحسب الأرقام الرسمية، فلم تشهد المبادرة الإقبال الذي توقعته الحكومة، فلم تحقق سوى 415 مليون دولار نظير 84 ألف وديعة من إجمالي عدد بلغ 185 ألفا من المسجلين على البوابة الإلكترونية.

وكانت الحكومة المصرية تأمل في أن تبلغ الحصيلة النهائية بعد تطبيق القانون 5 مليارات دولار.

وفي مارس/ آذار الماضي، أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قراراً بتعديل بعض الشروط والإجراءات الخاصة بمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، مقابل شراء المنشآت أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار.

وحدّد القرار عددا من الحالات لمنح الجنسية المصرية للأجانب وهي: تملّك عقار حكومي، أو مملوك لشركة عامة بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار، أو إنشاء أو المشاركة في مشروع بقيمة لا تقل عن 350 ألف دولار، مع إيداع 100 ألف دولار في خزانة الدولة كإيرادات مباشرة لا ترد.

كما شملت الحالات التي تمنح بموجبها الجنسية إيداع مبلغ 500 ألف دولار، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، وبدون فوائد، وإيداع مبلغ 250 ألف دولار، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية، تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد.

كما أجازت مصر تقسيط المبلغ خلال مدة لا تتجاوز العام الواحد، على ألّا تُمنح الجنسية إلا بعد سداد الأقساط المقررة كاملة.

وتواجه مصر نقصا في العملة الصعبة، وخسر الجنيه حوالي 50% من قيمته أمام الدولار بعد خفض قيمته عدة مرات منذ مارس/ آذار الماضي، حيث تضررت البلاد من أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي رفعت أسعار المواد الأولية، وخروج مبالغ كبيرة من الأموال التي كانت مستثمرة في أدوات الديْن المحلية، إلى جانب ارتفاع معدلات الفائدة عالميا.