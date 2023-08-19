قرار رئاسي مصري بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية

القاهرة: أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مستخدما صلاحياته الدستورية، قرارا جمهوريا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم الناشط أحمد دومة.

وينهي هذا القرار فترة زمنية تخطت السنوات العشر قضاها دومة في ملاحقات أمنية وقضائية متصلة أسفرت عن استمرار حبسه طوال تلك الفترة وصدور حكم نهائي ضده، وفق وسائل إعلام مصرية السبت.

وكانت محكمة النقض المصرية أيدت في تموز/ يوليو 2020 حكم محكمة الجنايات بحق دومة بالسجن المشدّد 15 عامًا، وتغريمه ستة ملايين جنيه، وذلك في إعادة محاكمته بقضية “أحداث مجلس الوزراء” التي جرت عام 2011.

ووجهت لدومة اتهامات من بينها “التجمهر، وحيازة سلاح أبيض، والاعتداء على أفراد الجيش، والشرطة وحرق المجمع العلمي، والتعدي على مبان حكومية أخرى من بينها مقر مجلس الوزراء”.

(د ب أ)