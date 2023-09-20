قرار صادم بوقف علاج فنانة كويتية من السرطان- (تدوينة)

“القدس العربي”: اتخذ الأطباء الذين يعالجون الفنانة الكويتية جواهر قرارا صادما بوقف علاج السرطان عنها، فيما طالبت عائلتها الجمهور بالدعاء لها.

وكتبت عائلة الفنانة في منشور مقتضب: “تم إيقاف العلاج عن الفنانة الكويتية وهي تحت رحمة ربّ العالمين واسمحوا لنا ما نقدر نردّ على الاتصالات. نطلب منكم الدعاء لها، فهي بأمسّ الحاجة له”.

من ناحيتها، كتبت الإعلامية مي العيدان عبر حسابها في إنستغرام: “أهل وأبناء الفنانة جواهر الكويتية يطلبون من أهل الكويت الدعاء لها”.

وتابعت: “اللهم اشفها وعافها وألبسها رداء الصحة والعافية، وردها رداً جميلاً لأهلها وأبنائها وكل مَن هي غالية على قلبه، لا تبخلوا عليها بالدعاء فربما كان دعاء أحدكم الأقرب إلى الله”، بحسب مجلة فوشيا.