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قرار غريب من حكم مباراة اتحاد جدة تجاه المغربي عبد الرزاق حمد الله- (فيديوهات)

منذ 48 دقيقة

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لندن- “القدس العربي”:

أثار حكم لقاء اتحاد جدة السعودي وضيفه أولماليك الأوزبكي، يوم الإثنين في دوري أبطال آسيا، الجدل بعدما رفض السماح لنجم الاتحاد، المغربي عبد الرزاق حمد لله بتنفيذ ركلة جزاء.

وتعرض حمد الله للعرقلة داخل منطقة جزاء الفريق الأوزبكي في الدقيقة 40، دون أن يحتسب الحكم أي قرار.

ولكن حكام غرفة تقنية الفيديو “فار”، قاموا باستدعاء الحكم الدولي الياباني هيرويوكي كيمورا، لمشاهدة العرقلة مجددا ومن عدة زوايا، ليصحح قراره ويمنح ركلة جزاء لنادي اتحاد جدة.

وأراد حمد الله، تنفيذ ركلة الجزاء بنفسه، إلا أن الحكم الياباني رفض ذلك، وطلب منه مغادرة الملعب بسبب دخول الجهاز الطبي للفريق السعودي إلى أرضية الملعب، لعلاجه.

ووفقا لقواعد كرة القدم فإن قرار الحكم كان صائبا.

 

ومع ذلك، فقد أثار هذا القرار غضب حمد الله الذي احتج بقوة على الحكم قبل أن يغادر الملعب.

وتكفل رومارينهو بتنفيذ ركلة الجزاء ليحولها لهدف ويساهم في فوز اتحاد جدة بثلاثية دون رد.

وبهذا الفوز، تصدر الاتحاد المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا، برصيد ثلاث نقاط متقدما بفارق نقطتين عن القوة الجوية العراقي وسباهان الإيراني، فيما يتذيل أولماليك ترتيب المجموعة بدون رصيد.

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