قرار قضائي فلسطيني بحجب المواقع الإلكترونية لشبكة الجزيرة

رام الله- “القدس العربي”:

أصدر القضاء الفلسطيني، بعد ظهر اليوم الأحد، قراراً بحجب المواقع الإلكترونية التابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية، بناءً على طلب من النائب العام.

وجاء القرار استناداً إلى “تحريات الضابطة القضائية التي رصدت استمرار الشبكة في بث خطاب إعلامي ينطوي على تحريض يهدد السلم الأهلي ويمس الوحدة الوطنية، مما يشكل خطراً مباشراً على الاستقرار المجتمعي والمصلحة العامة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون الفلسطيني”.

وعلى إثر القرار القضائي أصدرت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي توجيهات للإذاعات الخاصة بعدم إعادة البث أو النقل لأي من المواقع الإلكترونية أو الفضائيات المرتبطة بشبكة الجزيرة الإعلامية.