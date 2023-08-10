قرار قطعي بتغيير اسم أردني من “عطا” لـ”أنطون”.. ما علاقة أوكرانيا؟

“القدس العربي”: أيدت محكمة التمييز الأردنية، في سابقة قضائية، قرار استمر 3 سنوات ما بين محكمتي “الاستئناف” و”التمييز” بتغيير اسم مواطن أردني من “عطا” إلى “أنطون”.

وأوضح القرار، وفق ما ذكرته يومية الرأي المحلية، بأن المواطن يعيش في أوكرانيا، حيث أن والدته من أصول أوكرانية، وأن اسم “عطا” منع من حصوله على جواز سفر أوكراني، خاصة أنه تم تسميته “أنطون” عند ولادته في أوكرانيا.

وتقدم المواطن في العام 2020 عن طريق محاميه باستدعاء لمحكمة بداية حقوق الزرقاء للنظر بالدعوى، حيث أصدرت المحكمة قرارا وجاهيا في شهر شباط 2021 بحق المدعى عليهما مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات بصفته الوظيفية وأمين عام السجل المدني في نفس الدائرة، بتغيير اسمه الأول من “عطا” إلى “أنطون” بتاريخ 11/3/2021 وتثبيت ذلك في القيود والسجلات الرسمية.

ولم يلق القرار الابتدائي قبولا من المدعى عليهم، فطعن وكيل إدارة قضايا الدولة فيه، حيث فسخت المحكمة القرار وردت الدعوى، إلا أن المواطن “المستدعي” طعن بقرار الاستئناف “تمييزا”، حيث صدر القرار عن القاضي المفوض بإعطاء الإذن، فأصدرت الهيئة العادية في محكمة التمييز قرارها في نقض قرار محكمة الاستئناف وتأييد قرار محكمة البداية بتغيير الاسم.

وبحسب قرار الهيئة العادية فإن المدعي من مواليد مدينة “خاركييف” الأوكرانية عام 1993 من أم أوكرانية الأصل، الا أن اسم عطا، كان من قبل والده (الأردني) ومسجل في كافة الأوراق الرسمية والشهادات الصادرة عن الدوائر الرسمية في الأردن، وهذا أثر على حياته الخاصة والعامة، مبينا أن “محكمة الاستئناف قد نهجت نهجا مغايرا لما خلصت إليه محكمة التمييز”.

وأشارت محكمة التمييز في قرارها إلى أن نقطة الخلاف بينها وبين محكمة الاستئناف كانت بأن اسم المستدعي في السجلات هو “عطا” وأن المدعي لم يقدم من البينات ما يثبت أن هذا الاسم مخالف للنظام العام والعادات الدينية والاجتماعية أو ما يعرضه للمضايقات وأن ما أورده من رغبة بالحصول على جواز أوكراني ينافي الواقع وأن اسم عطا متعارف عليه في البلاد العربية والاسلامية في حين أن اسم انطون متعارف عليه في البلاد غير الإسلامية ولا يتفق مع ديانة والديه المسلمين.

بينما رأت محكة التمييز بهيئتها العامة والمكونة من 9 قضاة، أنه لا ضرر على المجتمع من تغيير اسمه إلى “أنطون” وأن اسم “عطا” غير مستساغ في أوكرانيا وأنه قد حال دون حصوله على جواز سفر أوكراني ولا يجوز للشخص أن يتضرر من اسمه وبأن الثابت لدى الهيئة بأن المستدعي لا يوجد عليه أي قضايا كطرف مشتكى عليه لدى جميع محاكم المملكة مما يستدعي رد قرار محكمة الاستئناف وإصرارها في غير محله والذي يتعين نقض القرار والامتثال لقرار النقض بتغيير اسمه من “عطا” لـ”أنطون”.

وتوجد مئات الطلبات في دائرة الأحول لتغيير اسمائهم والتي تخضع في النهاية إلى قرار قطعي من القضاء إما بالموافقة أو بالرفض.