قرار محكمة العدل…

عاجل.. كريم خان: نشعر بالقلق بشأن استمرار تزايد مزاعم ارتكاب جرائم دولية في غزة والضفة الغربية

عاجل.. كريم خان: نشعر بقلق بشأن تقارير تتحدث عن تصاعد العنف وتقلص وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. كريم خان يدعو الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المحكمة إلى التعاون بشأن مذكرات الاعتقال

عاجل.. كريم خان: يجب على الدول الأعضاء في المحكمة أن “تفي” بالتزاماتها

عاجل.. كريم خان: نرحب أيضا بالتعاون مع الأطراف غير الحكومية في العمل نحو المساءلة واحترام القانون

عاجل.. كريم خان: نناشد الدول الأطراف بالوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي