مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتبنى قراراً يدعو إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل ومحاسبتها على جرائم غزة

جنيف: تبنى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، قرارا يدعو إلى محاسبة إسرائيل على “جرائم” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ نحو 6 أشهر.

جاء ذلك في جلسة دعت إليها باكستان، وعقدت بمقر المجلس في مدينة جنيف السويسرية.

ووفق الحساب الرسمي للمجلس المؤلف من 47 دولة عبر منصة “إكس”، صوت لصالح القرار 28 دولة، بينما صوتت 6 دول ضده، وامتنعت 13 دولة عن التصويت.

ودعا القرار إلى محاسبة إسرائيل على “جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية” في قطاع غزة.

The @UN Human Rights Council adopted a resolution on Friday condemning the alleged “use of starvation of civilians as a method of warfare in Gaza”, while also calling for an arms embargo on Israel.#HRC55 story by @UN_News_Centre https://t.co/0LOvRAzRP8

— United Nations Human Rights Council (@UN_HRC) April 5, 2024