إسرائيل نفّذت هجوماً إلكترونياً على نظام إمدادات الوقود في إيران.. وتتهم طهران و”حزب الله” بسرقة معلومات حساسة

صورة من الأرشيف لمحطة وقود إيرانية- ا ف ب

لندن- “القدس العربي”: قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قراصنة إسرائيليين نفّذوا هجوماً إلكترونياً على نظام إمدادات الوقود في إيران، ما تسبب بتعطّل الخدمات في العديد من محطات الوقود بطهران إثر الهجوم السيبراني.

ولاحقاً أعلنت مجموعة قرصنة “العصفور المفترس” مسؤوليتها عن “هجوم تسبّب في تعطيل محطات وقود بإيران”.

فيما ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الإثنين، أن انقطاعات في خدمة العديد من محطات الوقود في أنحاء إيران، وبالأخص في العاصمة طهران، سببها، على ما يبدو، مشكلة في البرمجيات، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال متحدث باسم رابطة محطات وقود إيران: “تأكد حدوث مشكلة برمجيات في نظام الوقود في بعض المحطات في أنحاء البلاد، ويقوم خبراء حالياً بحل المشكلة”.

وأضافت الوكالة أن احتمال تعرض الأنظمة لهجوم إلكتروني لم يتم استبعاده بعد.

وفي أواخر 2021، تسبب هجوم إلكتروني كبير في تعطيل بيع البنزين المدعوم في إيران، ما تسبب في تكدّس صفوف طويلة أمام المحطات في أنحاء البلاد.

وشدد المتحدث على أن البلاد لا تشهد أي نقص في إمدادات الوقود ودعا سائقي السيارات إلى عدم التوجه حاليا لمحطات الوقود.

كما أعلنت إسرائيل، الإثنين، وقوف إيران و”حزب الله” اللبناني وراء عملية اختراق سيبراني لموقع مركز طبي بمدينة صفد (شمال).

ونقلَ موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري عن مديرية الإنترنت الوطنية قولها إن “مجموعة قراصنة تتبع إيران وحزب الله اللبناني كانوا وراء محاولة اختراق مركز زيف الطبي في صفد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي”.

وأضاف: “في جهد مشترك بين مديرية السايبر والجيش الإسرائيلي والشاباك ووزارة الصحة وطواقم المستشفيات، تم إيقاف الهجوم قبل أن يتمكن من تحقيق هدفه المتمثل في تعطيل عمليات المستشفى والإضرار بالرعاية الطبية للمدنيين”.

واستدركت: “لكن تبين أن المجموعة سرقت بعض المعلومات الحساسة المخزنة في أنظمة المستشفى”.

ولم يوضح الموقع تفاصيل عن اسم مجموعة القراصنة، أو سبب التأخر في نشر الحدث.

كما لم يصدر عن إيران أو “حزب الله” أي تعليق بخصوص ما أورده الموقع الإخباري الإسرائيلي، حتى ساعة نشر الخبر.

(وكالات)