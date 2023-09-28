سياسة | دولي | الولايات المتحدة

قراصنة من الصين سرقوا 60 ألف رسالة بريد إلكتروني من الخارجية الأمريكية

منذ 58 دقيقة

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واشنطن:  قال موظف بمجلس الشيوخ الأمريكي لرويترز يوم الأربعاء إن القراصنة الصينيين الذين قاموا بتخريب منصة البريد الإلكتروني لشركة مايكروسوفت في وقت سابق من العام الجاري تمكنوا من سرقة عشرات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني من حسابات وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال الموظف، الذي حضر إفادة لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات بوزارة الخارجية في وقت سابق من يوم الأربعاء، إن المسؤولين أخبروا المشرعين بأن 60 ألف رسالة بريد إلكتروني سُرقت من عشر حسابات مختلفة لوزارة الخارجية.

وأضاف أنه على الرغم من عدم ذكر أسماء الضحايا، إلا أن جميعهم، باستثناء واحد، كانوا يعملون في شرق آسيا والمحيط الهادي.

وذكر الموظف، الذي يعمل لدى السيناتور إريك شميت، تفاصيل الإفادة بشرط عدم ذكر اسمه.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية حتى الآن على رسالة لطلب التعليق.

(رويترز)

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