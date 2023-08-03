سياسة | عربي | الأردن

قرداحي: “دقوا على الخشب”.. في الأردن كهرباء لـ24 ساعة- (فيديو)

منذ 59 دقيقة

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“القدس العربي”: اعتبر الوزير اللبناني السابق الإعلامي جورج قرداحي أن الأردن استطاع أن يتجنب الكوارث التي مرت بالأمة العربية، ولم يصبه ما أصابها من مشاكل وتداعيات وأمور سلبية في السياسة والاقتصاد والاجتماع وغيرها، قائلا “دقوا على الخشب.. الأردن بفرح القلب”.

وأضاف قرداحي أنه بالرغم من أن كل دولة لديها مشاكلها لكن لا بد من أن نشكر الله على نعمه، فهنا نعمة الاستقرار ونعمة الازدهار، وتأمين المطالب الاجتماعية والحياتية كافة، “مثلا في لبنان تصل الكهرباء لمدة ساعة، فيما هنا الكهرباء 24 ساعة وهذه نعمة”.

وخلال استضافته في برنامج تلفزيوني الأربعاء على قناة “المملكة”، أوضح قرداحي أن وجود المركبات الجديدة في شوارع الأردن غير موجودة في أماكن أخرى، مشيرا إلى أن هذا دليل على أن الدورة الاقتصادية نشطة، وعجلة الاقتصاد تدور.

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