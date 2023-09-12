قرد يتجول بأحد أحياء الرياض ويعيث خرابا- (شاهد)

“القدس العربي”: تداول مغردون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو لقرد بابون يتجول في أحد أحياء الرياض ويعيث خرابا.

ويظهر المقطع القرد وهو يهاجم قطا، فيما رصدت مقاطع أخرى القرد وهو يتجول بين المنازل.

#هجوم_قرد_المدينة

من يومين متواجد قرد في حي شظاة ، بجانب قاعة العروب للاحتفالات ، المدينة المنورة وهجم على العائلة والاطفال صباح قبل امس بعد ان كسر ضمان الشباك ، وتواصلنا مع الجهات المختصة وكل جهة ترمي المسؤولية على جهة أخرى حتى استجابت جهة الحياة الفطرية لكن لازالت قائمة pic.twitter.com/4FlODeZFSh

— د.عزيز البخاري (@dr_azeezallah) August 31, 2023