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قرد يتجول بأحد أحياء الرياض ويعيث خرابا- (شاهد)

منذ ساعتين

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“القدس العربي”: تداول مغردون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو لقرد بابون يتجول في أحد أحياء الرياض ويعيث خرابا.

ويظهر المقطع القرد وهو يهاجم قطا، فيما رصدت مقاطع أخرى القرد وهو يتجول بين المنازل.

 

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