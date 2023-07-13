 قرعة متوازنة لمصر وتونس والجزائر والمغرب بتصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026

أبيدجان- كوت ديفوار: أسفرت قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عن مجموعات متوازنة لمصر والمغرب وتونس والجزائر.

وأقيمت القرعة اليوم الخميس في مدينة أبيدجان الإيفوارية، بحضور السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف)، حيث أسفرت عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: مصر وبوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

المجموعة الثانية: السنغال والكونغو الديمقراطية وموريتانيا وتوغو والسودان وجنوب السودان.

المجموعة الثالثة: نيجيريا وجنوب أفريقيا وبنين وزيمبابوي ورواندا وليسوتو.

المجموعة الرابعة: الكاميرون والرأس الأخضر وأنغولا وليبيا وإيسواتيني وموريشيوس.

المجموعة الخامسة: المغرب وزامبيا والكونغو وتنزانيا والنيجر وإريتريا.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار والغابون وكينيا وغامبيا وبوروندي وسيشيل.

المجموعة السابعة: الجزائر وغينيا وأوغندا وموزمبيق وبوتسوانا والصومال.

المجموعة الثامنة: تونس وغينيا الاستوائية وناميبيا ومالاوي وليبيريا وساوتومي وبرينسيبي.

المجموعة التاسعة: مالي وغانا ومدغشقر وإفريقيا الوسطى وجزر القمر وتشاد.

ويقام المونديال القادم بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1930 بأوروغواي، بدلا من 32 منتخبا، مثلما كان الحال في النسخة الأخيرة التي أقيمت في قطر العام الماضي.

وتمتلك إفريقيا 9 مقاعد ونصف المقعد لأول مرة في مونديال 2026، بدلا من المقاعد الخمسة التي كانت تخصص لها خلال النسخ السبع الأخيرة لكأس العالم، وهو ما يحفز منتخبات القارة بشكل أكثر للمشاركة في العرس العالمي الكبير الذي يجرى كل 4 أعوام.

وتُقام التصفيات الإفريقية للمونديال المقبل بمشاركة الدول الـ54 الأعضاء في كاف، حيث تم توزيع تلك المنتخبات على 9 مجموعات، بواقع 6 منتخبات في كل مجموعة، وتجرى المباريات بينها بنظام الدوري من دورين، وهو ما يعني خوض كل منتخب 10 لقاءات في مرحلة المجموعات، على أن تصعد المنتخبات المتصدرة، أصحاب الرصيد الأعلى من النقاط في كل مجموعة من المجموعات التسع، إلى المونديال مباشرة.

في المقابل، تلعب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات التسع، مباريات ملحق فيما بينها، حيث يتواجه كل منتخبين في الدور قبل النهائي بنظام خروج المغلوب، ويصعد الفائز منهما للنهائي.

ويتأهل المنتخب الفائز في نهائي ملحق كاف لمباراة الملحق العالمي التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وهو ما يعني إمكانية صعود 10 منتخبات إفريقية للمونديال القادم للمرة الأولى.

وتم تقسيم المنتخبات الـ54 المشاركة في التصفيات، والتي سيكون من بينها 10 منتخبات عربية، إلى 6 مستويات، بناء على التصنيف أو الترتيب العالمي الأخير للمنتخبات، الذي أصدره فيفا الشهر الماضي، حيث ضمت كل مجموعة منتخب واحد من كل مستوى من المستويات الستة.

وكشف الاتحاد الإفريقي مواعيد جولات دور المجموعات، ولقاءات ملحق منتخبات كاف، وكذلك مباراة الملحق العالمي، حيث ستكون على النحو التالي:

الجولتان الأولى والثانية في الفترة من 13 إلى 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2023

الجولتان الثالثة والرابعة في الفترة من 3 إلى 11 حزيران/يونيو .2024

الجولتان الخامسة والسادسة في الفترة من 17 إلى 25 آذار/مارس 2025

الجولتان السابعة والثامنة في الفترة من 1 إلى 9 أيلول/سبتمبر .2025

الجولتان التاسعة والعاشرة في الفترة من 6 إلى 14 تشرين الأول/أكتوبر .2025

دورة ملحق منتخبات كاف في الفترة من 10 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر .2025

مباراة ملحق فيفا في آذار/مارس .2026

يذكر أن المونديال الماضي، الذي جرى بقطر 2022، شهد أفضل إنجاز في تاريخ المنتخبات الأفريقية في كأس العالم، بتأهل المنتخب المغربي للدور قبل النهائي وحصوله على المركز الرابع.

(د ب أ)