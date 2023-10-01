قرعة الدور الثاني لكأس ألمانيا تضع لايبزغ في صدام مبكر مع فولفسبورغ ومهمة سهلة لبايرن

برلين: أوقعت قرعة الدور الثاني لبطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، التي أجريت اليوم الأحد، فريق لايبزغ (حامل اللقب)، في مواجهة مضيفه فولفسبورغ، في صدام مبكر بين الفريقين اللذين ينشطان بدوري الدرجة الأولى الألماني (بوندسليغا).

ويلتقي بايرن ميونخ، صاحب الرقم القياسي كأكثر الأندية تتويجا بالبطولة برصيد 20 لقبا، مع فريق ساربروكن، المنتمي لدوري الدرجة الثالثة، في حين يخوض بوروسيا دورتموند مواجهة ليست بالسهلة ضد هوفنهايم

في المقابل، يحل بايرليفركوزن، متصدر الدوري الألماني حاليا، ضيفا على ساندهاوزن، الذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة.

ويشهد الدور الثاني أيضا مواجهة أخرى بين فريقين يلعبان بدوري الدرجة الأولى، حيث يلتقي شتوتغارت مع يونيون برلين.

يشار إلى أن مباريات الدور الثاني بكأس ألمانيا ستُتقام يومي 31 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، والأول من تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

(د ب أ)