قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

زوريخ- سويسرا: فيما يلي قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2026 التي سحبت في زوريخ بسويسرا اليوم الجمعة.

وتقام كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتنطلق يوم 11 يونيو حزيران ويقام النهائي يوم 19 يوليو تموز، وهي أول كأس عالم تقام بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32.

وستحصل أوروبا على 16 مقعدا في البطولة، مقابل 13 مقعدا في كأس العالم الأخيرة.

ويتأهل متصدر ترتيب كل مجموعة من 12 مجموعة في التصفيات مباشرة إلى كأس العالم، بينما يتأهل صاحب المركز الثاني إلى مرحلة فاصلة إلى جانب أفضل أربعة متصدر لمجموعات في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 ولم يحتلوا المركز الأول والثاني في مرحلة المجموعات بالتصفيات.

وتتضمن ثمانية مجموعات الفائزين أو الخاسرين في دور الثمانية من دوري الأمم الأوروبية الذي سيقام في مارس آذار 2025.

وفيما يلي مجموعات التصفيات..

المجموعة الأولى: الفائز من مباراة ألمانيا وإيطاليا في دور الثمانية بدوري الأمم – سلوفاكيا – أيرلندا الشمالية – لوكسمبورغ.

المجموعة الثانية: سويسرا – السويد – سلوفينيا – كوسوفو.

المجموعة الثالثة: الخاسر من مواجهة البرتغال والدنمارك في دور الثمانية بدوري الأمم – اليونان – اسكتلندا – روسيا البيضاء.

المجموعة الرابعة: الفائز من مواجهة فرنسا وكرواتيا في دور الثمانية بدوري الأمم – أوكرانيا – أيسلندا – أذربيجان.

المجموعة الخامسة: الفائز من مواجهة إسبانيا وهولندا في دور الثمانية بدوري الأمم – تركيا – جورجيا – بلغاريا.

المجموعة السادسة: الفائز في مواجهة البرتغال والدنمارك – المجر – أيرلندا – أرمينيا.

المجموعة السابعة: الخاسر من مواجهة إسبانيا وهولندا في دور الثمانية بدوري الأمم – بولندا – فنلندا – ليتوانيا – مالطا.

المجموعة الثامنة: النمسا – رومانيا – البوسنة – قبرص – سان مارينو.

المجموعة التاسعة: الخاسر من مواجهة ألمانيا وإيطاليا في دور الثمانية بدوري الأمم – النرويج – إسرائيل – إستونيا – مولدوفا.

المجموعة العاشرة: بلجيكا – ويلز – مقدونيا الشمالية – كازاخستان – ليختنشتاين.

المجموعة 11: إنكلترا – صربيا – ألبانيا – لاتفيا – أندورا.

المجموعة 12: الخاسر من مواجهة فرنسا وكرواتيا في دور الثمانية بدوري الأمم – التشيك – الجبل الأسود – جزر الفارو – جبل طارق.

وتبدأ التصفيات، التي تقام بنظام الذهاب والإياب، في مارس آذار من العام المقبل وتستمر حتى نوفمبر تشرين الثاني.

(رويترز)