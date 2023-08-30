قرعة دوري أبطال أوروبا غدا.. واحتمالات “مجموعة الموت” تتزايد

موناكو: تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم الأوروبية غدا صوب موناكو لمتابعة ضربة البداية الحقيقية في الطريق إلى منصة التتويج بالنسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا؛ حيث يجري الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) قرعة الدور الأول (دور المجموعات) للموسم الجديد 2023 / 2024 للبطولة.

وترسم القرعة غدا ملامح المنافسة على لقب البطولة الأبرز والأكبر للأندية الأوروبية، من خلال توزيع الفرق الـ32 المشاركة في الدور الأول على المجموعات الثمانية.

وتضم قائمة المشاركين في البطولة هذا الموسم العديد من الفرق، التي سبق لها الفوز باللقب إضافة لفرق أخرى مرشحة للدخول إلى السجل الذهبي لدوري الأبطال.

وتجرى القرعة غدا بتوزيع الفرق الـ32 على ثماني مجموعات بواقع أربعة فرق في كل مجموعة؛ حيث تضم كل مجموعة فريقا واحدا فقط من كل من المستويات الأربعة، التي تقسم الفرق المشاركة عليها طبقا لمعايير محددة من قبل اليويفا.

ويضم المستوى الأول كلا من مانشستر سيتي حامل اللقب، وإشبيلية الإسباني المتوج بلقب مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، إضافة لستة من الفائزين بألقاب بطولات الدوري المحلية الكبيرة في أوروبا، فيما تتحدد فرق المستويات الثلاثة الأخرى طبقا لترتيب هذه الفرق في تصنيف “معامل اليويفا”.

وكشف اليويفا اليوم الأربعاء عن المستويات الأربعة قبل يوم واحد على إجراء القرعة، التي تشهد مشاركة 26 فريقا تأهلوا بشكل تلقائي ومباشر إلى دور المجموعات طبقا لمعايير اليويفا، وستة فرق يخوضون دور المجموعات بعد النجاح في الأدوار التمهيدية للبطولة.

وإلى جانب مانشستر سيتي وإشبيلية، يضم المستوى الأول فرق برشلونة بطل الدوري الإسباني، وبايرن ميونخ بطل الدوري الألماني ونابولي بطل الدوري الإيطالي وباريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي وبنفيكا بطل الدوري البرتغالي وفينورد روتردام بطل الدوري الهولندي.

وحجز فينورد مكانه ضمن فرق المستوى الأول مستفيدا من كون مانشستر سيتي هو حامل اللقب في الدوري الإنكليزي، وكذلك في دوري الأبطال.

ويضم المستوى الثاني فرق ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، ومانشستر يونايتد وأرسنال الإنكليزيين، وانتر ميلان الإيطالي وبوروسيا دورتموند ولايبزغ الألمانيين، وبورتو البرتغالي.

ويضم المستوى الثالث فرق شاختار دونيتسك الأوكراني وميلان ولاتسيو الإيطاليين وريد بول سالزبورغ النمساوي وسبورتنغ براغا البرتغالي وريد ستار بلغراد الصربي.

كما يضم المستوى الرابع فرق ريال سوسييداد الإسباني وغالطة سراي التركي وسلتيك الاسكتلندي ونيوكاسل الإنكليزي ويونيون برلين الألماني ولنس الفرنسي ويانغ بويز السويسري.

وتنضم إلى فرق المستويين الثالث والرابع، الفرق الثلاثة التي ستحسم موقفها مساء اليوم الأربعاء عبر إياب الدور التمهيدي.

وتجنب القرعة الفرق، التي تنتمي لاتحاد وطني واحد الوقوع سويا، ولكنها لا تجنب الفرق الكبيرة والمرشحة للمنافسة على اللقب الوقوع سويا في نفس المجموعة طالما كانت تنتمي إلى مستويات مختلفة قبل هذه القرعة.

وبهذا، تتزايد احتمالات وجود أكثر من “مجموعة نارية” أو ما يعرف بـ”مجموعة الموت”.

وتقام الجولة الأولى من فعاليات دور المجموعات في 19 و20 أيلول/سبتمبر المقبل، وتليها الجولات الخمسة التالية على الترتيب في الثالث والرابع من تشرين أول/أكتوبر، و24 و25 من الشهر نفسه، والسابع والثامن من تشرين ثاني/ نوفمبر، و28 و29 من الشهر نفسه، و12 و13 كانون أول/ديسمبر المقبل.

كما تقام فعاليات جولة الذهاب لدور الستة عشر في 13 و14 و20 و21 شباط/ فبراير 2024 وجولة الإياب في الخامس والسادس و12 و13 آذار/مارس 2024، وجولة الذهاب لدور الثمانية في التاسع والعاشر من نيسان/ أبريل ثم الإياب في 16 و17 من الشهر نفسه.

وتقام مباراتا الذهاب للمربع الذهبي في 30 نيسان/ أبريل والأول من أيار/مايو 2024، ومباراتا الإياب في السابع والثامن من الشهر نفسه، فيما تقام المباراة النهائية في الأول من حزيران/يونيو 2024 على استاد “ويمبلي” العريق في العاصمة البريطانية لندن.

(د ب أ)