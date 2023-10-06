قرعة دوري أبطال إفريقيا: الأهلي المصري في المجموعة الرابعة ومواجهة تونسية بين النجم الساحلي والترجي

القاهرة: أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، عن تواجد الأهلي المصري، حامل لقب نسخة الموسم الماضي، في المجموعة الرابعة.

وسيتواجد الأهلي، الفائز بالبطولة 11 مرة، في المجموعة الرابعة مع أندية شباب بلوزداد الجزائري ويانغ أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

وضمت المجموعة الأولى فريق صن داونز الفائز بنسخة عام 2016، إلى جانب بيراميدز المصري ومازيمبي الكونغولي الفائز بالبطولة مرتين ونواذيبو الموريتاني الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه.

وسيتواجد الوداد البيضاوي المغربي، وصيف نسخة الموسم الماضي في المجموعة الثانية مع أندية سيمبا التنزاني وأسيك أبيدجان الإيفواري وجوانينغ غالاكسي البوتسواني.

وستشهد المجموعة الثالثة مواجهة تونسية بين الترجي والنجم الساحلي، إلى جانب فريقا الهلال السوداني وبيترو أتلتيكو الأنغولي.

(د ب أ)