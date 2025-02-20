قرعة دور الثمانية تسفر عن مواجهة جزائرية خالصة بالكونفيدرالية الإفريقية

الدوحة: أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الإفريقية)، عن مواجهة جزائرية خالصة بين النادي الرياضي القسنطيني ضد اتحاد الجزائر.

وجاءت قرعة دور الثمانية للمسابقة القارية، التي أقيمت اليوم الخميس بالعاصمة القطرية الدوحة، وقام بسحبها الأسطورة الجزائري رابح ماجر والنجم الكونغولي الديمقراطي بن مالانغو على النحو التالي:

ستيلينبوش الجنوب إفريقي ضد الزمالك المصري

أسيك ميموزا الإيفواري ضد نهضة بركان المغربي

النادي الرياضي القسنطيني الجزائري ضد اتحاد الجزائر

المصري البورسعيدي ضد سيمبا التنزاني.

ومن المقرر أن تقام جولة الذهاب في البطولة يوم الثاني من أبريل/نيسان القادم على ملاعب فرق النادي الرياضي القسنطيني، وستيلينبوش، و أسيك ميموزا، والمصري.

في المقابل، تجرى جولة الإياب في التاسع من الشهر نفسه بملاعب فرق سيمبا، ونهضة بركان، واتحاد الجزائر، والزمالك.

وفي الدور قبل النهائي، أوقعت القرعة الفائز من مواجهة أسيك ونهضة بركان مع الفائز من مواجهة النادي الرياضي القسنطيني واتحاد الجزائر.

وتقام جولة الذهاب على ملعب أسيك أو نهضة بركان، فيما تجرى جولة الإياب على ملعب النادي القسنطيني أو اتحاد الجزائر

كما يلتقي في مواجهة الدور قبل النهائي الآخر الفائز من المصري وسيمبا مع الفائز من الزمالك وستيلينبوش.

وتقام جولة الذهاب على ملعب المصري أو سيمبا، فيما تجرى جولة الإياب على ملعب الزمالك (حامل اللقب) أو ستيلينبوش.

وسيتم إقامة لقائي الذهاب في الدور قبل النهائي للبطولة يوم 20 أبريل/نيسان القادم، في حين تجرى مباراتا الإياب يوم 27 من الشهر ذاته.

أما الدور النهائي فيقام لقاء الذهاب يوم 17 مايو/أيار القادم على ملعب أسيك أو نهضة بركان أو النادي الرياضي القسنطيني أو اتحاد الجزائر، في حين تجرى مباراة الإياب أو الحسم بالنهائي على ملعب الزمالك أو ستيلينبوش أو سيمبا أو المصري يوم 25 من الشهر ذاته.

(د ب أ)