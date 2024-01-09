قرعة دور الـ32 لكأس إنكلترا تسفر عن صدام مبكر بين توتنهام ومانشستر سيتي

لندن: أجريت في وقت متأخر من مساء الاثنين قرعة دور الـ32 لبطولة كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم.

وأسفرت القرعة عن صدام مبكر بين توتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي (حامل اللقب)، فيما يلتقي تشيلسي مع أستون فيلا، الحصان الأسود للدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم، الذي يحتل المركز الثاني حاليا في ترتيب المسابقة العريقة.

في المقابل، يلعب مانشستر يونايتد مع الفائز من مباراة نيوبورت كاونتي وإيستلي، بينما يلتقي ليفربول، متصدر ترتيب الدوري الإنكليزي حاليا، الذي اجتاز عقبة أرسنال في الدور الثالث لكأس الاتحاد، مع الفائز من لقاء بريستول روفرز، الناشط بدوري الدرجة الثانية الإنكليزي (ليج وان)، ونورويتش سيتي، الذي يلعب بدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب).

وجاءت نتائج قرعة دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنكليزي كالتالي:

واتفورد ضد ساوثهامبتون.

بلاكبرن روفرز ضد وريكسهام.

بورنموث ضد سوانسي سيتي.

ويست بروميتش ألبيون ضد برينتفورد أو وولفرهامبتون.

ويستهام أو بريستول سيتي ضد نوتينجهام فورست أو بلاكبول.

ليستر سيتي ضد هال سيتي أو برمنجهام سيتي

شيفيلد وينزداي ضد كوفنتري سيتي

تشيلسي ضد أستون فيلا

إيبسويتش تاون ضد ميدستون يونايتد.

ليفربول ضد نورويتش سيتي أو بريستول روفرز.

توتنهام هوتسبر ضد مانشستر سيتي.

ليدز يونايتد ضد بليموث أرجايل

كريستال بالاس أو إيفرتون ضد لوتون تاون أو بولتون واندررز

نيوبورت كونتي أو إيستليج ضد ويجان أثليتيك أو مانشستر يونايتد

شيفيلد يونايتد ضد برايتون

فولهام ضد نيوكاسل يونايتد

وستقام مباريات الدور الرابع في عطلة نهاية الأسبوع ابتداء من يوم السبت 27 كانون الثاني/يناير الحالي.

(د ب أ)