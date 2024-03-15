قرعة دور الـ8 وقبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم

نيون (سويسرا): فيما يلي تفاصيل قرعة دور الثمانية وقبل النهائي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد سحبها اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية.

أولا دور الثمانية:

1- أرسنال أمام بايرن ميونيخ

2- أتليتيكو مدريد أمام بروسيا دورتموند

3- ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

4- باريس سان جيرمان أمام برشلونة

ثانيا قبل النهائي:

1- الفائز في المباراة رقم 2 أمام الفائز في المباراة رقم 4.

2- الفائز في المباراة رقم 1 أمام الفائز في المباراة رقم 3.

(الفرق لمذكورة أولا ستخوض لقاء الذهاب على أرضها)

الدوري الأوروبي

فيما يلي تفاصيل قرعة دور الثمانية وقبل النهائي في الدوري الأوروبي لكرة القدم والتي سحبت اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في مدينة نيون السويسرية.

دور الثمانية:

1- ميلان أمام روما

2- ليفربول أمام أتلانتا

3- باير ليفركوزن أمام وست هام يونايتد

4- بنفيكا أمام أولمبيك مرسيليا

* الفرق المذكورة أولا تستضيف لقاء الذهاب.

* مباريات الذهاب تقام في 11 أبريل نيسان.

* مباريات العودة تقام في 18 أبريل.

قبل النهائي:

بنفيكا أو مرسيليا أمام ليفربول أو أتلانتا

ميلان أو روما أمام باير ليفركوزن أو وست هام

* الفرق المذكورة أولا تستضيف لقاء الذهاب.

* ذهاب قبل النهائي يقام في 2 مايو أيار.

* إياب قبل النهائي يقام في 9 مايو.

المباراة النهائية:

تقام المباراة النهائية للدوري الأوروبي في ملعب أفيفا في دبلن عاصمة أيرلندا.

(رويترز)