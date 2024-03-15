قرعة دور الـ8 وقبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم

نيون (سويسرا): فيما يلي تفاصيل قرعة دور الثمانية وقبل النهائي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد سحبها اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية.
أولا دور الثمانية:
1- أرسنال أمام بايرن ميونيخ
2- أتليتيكو مدريد أمام بروسيا دورتموند
3- ريال مدريد أمام مانشستر سيتي
4- باريس سان جيرمان أمام برشلونة
ثانيا قبل النهائي:
1- الفائز في المباراة رقم 2 أمام الفائز في المباراة رقم 4.
2- الفائز في المباراة رقم 1 أمام الفائز في المباراة رقم 3.
(الفرق لمذكورة أولا ستخوض لقاء الذهاب على أرضها)
الدوري الأوروبي
فيما يلي تفاصيل قرعة دور الثمانية وقبل النهائي في الدوري الأوروبي لكرة القدم والتي سحبت اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في مدينة نيون السويسرية.
دور الثمانية:
1- ميلان أمام روما
2- ليفربول أمام أتلانتا
3- باير ليفركوزن أمام وست هام يونايتد
4- بنفيكا أمام أولمبيك مرسيليا
* الفرق المذكورة أولا تستضيف لقاء الذهاب.
* مباريات الذهاب تقام في 11 أبريل نيسان.
* مباريات العودة تقام في 18 أبريل.
قبل النهائي:
بنفيكا أو مرسيليا أمام ليفربول أو أتلانتا
ميلان أو روما أمام باير ليفركوزن أو وست هام
* الفرق المذكورة أولا تستضيف لقاء الذهاب.
* ذهاب قبل النهائي يقام في 2 مايو أيار.
* إياب قبل النهائي يقام في 9 مايو.
المباراة النهائية:
تقام المباراة النهائية للدوري الأوروبي في ملعب أفيفا في دبلن عاصمة أيرلندا.
(رويترز)
كما أتمنى أن ينجح الليفر بالتتويج بلقب الدوري الأوروبي على ملعب أفيفا في دبلن عاصمة أيرلندا 🇮🇪💚. لتكون تلك أفضل وداعية ل يورجن كلوب مع الفريق. كما أرغب أيضاً ومع قرب نهاية الموسم الحالي 24-23 يوم 5-29 بمشاهدة نهائي يوناني خالص 🇬🇷💙 لبطولة كأس المؤتمر الأوروبي في العاصمة اليونانية أثينا. 😄 #باوك_أولمبياكوس. وبعدها يا أهلاً بصيف 2024 بطولات المنتخبات – بطولتي اليورو وكوبا أمريكا. 🔥🔥 🇺🇸 🇩🇪
على حسب ما أذكر هذه أقوى قرعة دور ال8 لدوري الأبطال بكل أطرافها أشاهدها منذ حقبة مورينيو الريال وبرشلونة بيب غوارديولا. فهل نرى كلاسيكو بواقع جديد اليوم بعد كل الإختلافات والتغييرات عبر كل تلك السنين الفائتة. كلاسيكو إسباني بين الريال والبرشا 🇪🇸 #دوري_الأبطال 2024 ، كلاسيكو طال إنتظاره لمدة 11 عام ننتظره. بدأ منذ عام 2013.. وكنا قريبين جداً من رؤيته لكن لم يحدث.. وإذ نرى قمة أخرى قوية جميلة ألمانية خالصة بحضور السيدة ميركل. ❤️ قد تتكرر حدوث تلك القمة من جديد هذا العام في ويمبلي. #دورتموند_البايرن 💛❤️ 🇩🇪 ⚽️ أو قمة إنجليزية خالصة 🏴 بين السيتي وأرسنال. أو صدام بالفاينل بين أفضل لاعبين بالوقت الحالي مبابي VS هالاند 🇫🇷#باريس_السيتي ما بعد حقبة ميسي وكريستيانو رونالدو. أو أول لقب للمدرب الأرجنتيني الكبير دييغو سيميوني 👌 🇦🇷 💙 لذات الأذنين رفقة الأتلتي. من بعد ثالث محاولة #التالته_تابته 😀 على الريال نفسه.