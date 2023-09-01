موناكو: فيما يلي قرعة دور المجموعات للدوري الأوروبي لكرة القدم التي أجريت اليوم الجمعة في موناكو:

المجموعة الأولى: ويست هام يونايتد أولمبياكوس فرايبورغ باتشكا توبولا.

المجموعة الثانية: أياكس أمستردام أولمبيك مرسيليا برايتون أيك أثينا.

المجموعة الثالثة: رينغرز ريال بيتيس سبارتا براغ أريس ليماسول المجموعة الرابعة: أتلانتا سبورتنغ شتورم جراتس راكوف تشيستوخوفا.

المجموعة الخامسة: ليفربول إل.أية.إس.كيه سان جيلواز تولوز.

المجموعة السادسة: فياريال ستاد رين مكابي حيفا باناثينايكوس.

المجموعة السابعة:

روما

سلافيا براغ

شريف تيراسبول

سيرفيت

المجموعة الثامنة:

باير ليفركوزن

قراباغ

مولده

هاكن

مواعيد دور المجموعات:

الجولة الأولى: 21 سبتمبر

الجولة الثانية: 5 أكتوبر

الجولة الثالثة: 26 أكتوبر

الجولة الرابعة: 9 نوفمبر

الجولة الخامسة: 30 نوفمبر

الجولة السادسة: 14 ديسمبر

(رويترز)