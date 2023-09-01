موناكو: فيما يلي قرعة دور المجموعات للدوري الأوروبي لكرة القدم التي أجريت اليوم الجمعة في موناكو:
المجموعة الأولى: ويست هام يونايتد أولمبياكوس فرايبورغ باتشكا توبولا.
المجموعة الثانية: أياكس أمستردام أولمبيك مرسيليا برايتون أيك أثينا.
المجموعة الثالثة: رينغرز ريال بيتيس سبارتا براغ أريس ليماسول المجموعة الرابعة: أتلانتا سبورتنغ شتورم جراتس راكوف تشيستوخوفا.
المجموعة الخامسة: ليفربول إل.أية.إس.كيه سان جيلواز تولوز.
المجموعة السادسة: فياريال ستاد رين مكابي حيفا باناثينايكوس.
المجموعة السابعة:
روما
سلافيا براغ
شريف تيراسبول
سيرفيت
المجموعة الثامنة:
باير ليفركوزن
قراباغ
مولده
هاكن
مواعيد دور المجموعات:
الجولة الأولى: 21 سبتمبر
الجولة الثانية: 5 أكتوبر
الجولة الثالثة: 26 أكتوبر
الجولة الرابعة: 9 نوفمبر
الجولة الخامسة: 30 نوفمبر
الجولة السادسة: 14 ديسمبر
(رويترز)