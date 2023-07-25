قرعة سهلة للأهلي والوداد والترجي في دوري أبطال إفريقيا

القاهرة: أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في القاهرة عن مواجهات سهلة لفرق الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي.

وكان “كاف” قرر إعفاء الأندية الـ10 الأولى في التصنيف التراكمي الخاص به من المشاركة في دور الـ64 في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وهي أندية الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي وحوريا كوناكري الغيني وبيراميدز المصري وصن داونز الجنوب إفريقي وسيمبا التنزاني وبيترو أتلتيكو الأنغولي ومازيمبي الكونغولي وشباب بلوزداد الجزائري.

وأوقعت القرعة الأهلي المصري، حامل لقب النسخة الأخيرة، في مواجهة بدور الـ32 مع الفائز من مباراة الدور التمهيدي التي تجمع بين كيه إم كيه إم بطل زنزبار وسان جورج بطل إثيوبيا. ويواجه الترجي الرياضي التونسي في دور الـ32، الفائز من مباراة جارد من النيجر ودوان من بوركينا فاسو، ويلتقي شباب بلوزداد مع الفائز من بو رينجرز السيراليوني وليسكر الليبيري.

ويلتقي الوداد المغربي مع الفائز من مباراة هافيا كوناكري الغيني مع جينيراسيون فوت السنغالي.

كما يلتقي حوريا كوناكري الغيني مع الفائز من مباراة ميدياما الغاني وريمو ستارز النيجيري.

كما وضعت القرعة فريق بيراميدز، الذي يشارك للمرة الأولي في تاريخه بدوري أبطال إفريقيا في مواجهة الفائز من مباراة الجيش الرواندي وجاديتكا.

وينتظر ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي الفائز من بيندجي الغابوني وبومامورو من بوروندي.

ويلتقي سيمبا التنزاني بالفائز من أفريكان ستارز، من ناميبيا وباور ديناموز الزامبي.

وسيواجه بيترو أتليكو الأنغولي الفائز من مباراة سونغو من موزمبيق وغرين مامبا من إي سواتيني.

بينما ينتظر مازيمبي الكونغولي الفائز من مباراة دراغون، من غينيا الاستوائية، وبيغ بوليتس، من مالاوي.

فيما سيلتقي في الدور التمهيدي الأول كل من القطن البينيني مع أسيك ميموزا الإيفواري على أن يواجه في دور الـ32 الفائز من مباراة أهلي بني غازي الليبي مع إينيمبا.

ويلتقي الفائز من سلام، الجنوب سوداني، والهلال السوداني مع الفائز من أول أغسطس الأنغولي ضد فيتا كلوب الكونغولي.

كما يلتقي جيبوتي تيليكوم مع يانج أفريكانز التنزاني، وليتقي الفائز منهما مع الفائز من مباراة وأوتوهو الكونغو والمريخ السوداني.

ويلتقي الفائز من مباراة جبل جزر القمر مع أورلاندو بايرتس مع الفائز من مباراة جوانينج غالاكسي البوتسواني وفايبرز الأوغندي.

ويلعب شباب قسنطينة الجزائري مع النجم الساحلي التونسي على أن يلتقي الفائز منهما مع الفائز من أسكو دي كارا التوغولي والجيش الملكي المغربي.

فيما سيلتقي ريال باماكو المالي مع القطن الكاميروني حيث أن الفائز منهما سيواجه الفائز من نواذيبو الموريتاني مع أهلي طرابلس الليبي.

وتقام مباريات الدور التمهيدي الأول أحد أيام 18 أو 19 أو 20 آب/ أغسطس، بينما تقام مباريات الإياب في أحد أيام 25 أو 26 أو 27 من نفس الشهر.

فيما تقام مواجهة مباريات الذهاب في الدور التمهيدي الثاني (دور الــ32) أحد أيام 15 أو 16 أو 17 أيلول/سبتمبر المقبل، بينما تقام مباريات الإياب في أحد أيام 29 أو 30 أيلول/سبتمبر أو الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

(د ب أ)