قرعة صعبة لباريس سان جيرمان ودورتموند وميلان ونيوكاسل في دوري الأبطال

موناكو: سيبدأ باريس سان جيرمان مشواره لتحقيق لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في المجموعة السادسة القوية التي تضم بروسيا دورتموند وميلان ونيوكاسل يونايتد بعد سحب القرعة اليوم الخميس.

وسيلعب مانشستر سيتي حامل اللقب مع رازن بال شبورت لايبزيغ ورد ستار بلغراد ويانغ بويز في المجموعة السابعة.

وفاز سيتي بأول لقب أوروبي له هذا العام ومن المفترض أن يواجه فريق المدرب بيب غوارديولا مشاكل قليلة في الوصول إلى دور الستة عشر بعد أن سحق لايبزيغ 7-صفر في بطولة العام الماضي.

وسيلعب ريال مدريد الفائز باللقب 14 مرة مع نابولي بطل الدوري الإيطالي وبراجا وأونيون برلين في المجموعة الثالثة.

وسيلعب بايرن ميونيخ الألماني مع مانشستر يونايتد وكوبنهاغن وغلطة سراي في المجموعة الأولى.

ويلتقي إنتر ميلان وصيف بطل الموسم الماضي مع بنفيكا ورد بول سالزبورج وريال سوسيداد في المجموعة الرابعة بينما أوقعت القرعة إشبيلية وأرسنال في المجموعة الثانية مع أيندهوفن ولانس.

ويلعب برشلونة بطل الدوري الإسباني مع بورتو وشاختار دونيتسك ورويال أنتويرب في المجموعة الثامنة، بينما تتكون المجموعة الخامسة من فينوورد وأتليتيكو مدريد ولاتسيو وسيلتيك.

وستبدأ مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا في 19 سبتمبر أيلول وتنتهي في 13 ديسمبر كانون الأول. وتبدأ مراحل خروج المغلوب في فبراير شباط على أن يقام النهائي في استاد ويمبلي بلندن في يونيو حزيران.

وفيما يلي قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2023-2024.

المجموعة الأولى: بايرن ميونيخ الألماني – مانشستر يونايتد الإنكليزي – كوبنهاغن الدنماركي – غلطة سراي التركي.

المجموعة الثانية: إشبيلية الإسباني – أرسنال الإنكليزي – أيندهوفن الهولندي – لانس الفرنسي

المجموعة الثالثة: نابولي الإيطالي – ريال مدريد الإسباني – سبورتنغ براجا البرتغالي – أونيون برلين الألماني

المجموعة الرابعة: بنفيكا البرتغالي – إنتر ميلان الإيطالي – رد بول سالزبورغ – ريال سوسيداد

المجموعة الخامسة: فينوورد الهولندي – أتليتيكو مدريد الإسباني – لاتسيو الإيطالي – سيلتيك الاسكتلندي المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان الفرنسي – بروسيا دورتموند الألماني – ميلان الإيطالي – نيوكاسل الإنكليزي المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنكليزي – رازن بال شبورت لايبزيغ الألماني – رد ستار بلجراد الصربي – يانج بويز المجموعة الثامنة: برشلونة الإسباني – بورتو البرتغالي – شاختار الأوكراني – رويال أنتويرب.

(رويترز)